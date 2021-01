Enge je už v dakarských dunách jako doma. Jízdu na plný si ale pořád umí naplno užít

Takový začátek na Dakaru si Tomáš Enge asi nepředstavoval. Během první třetiny slavné soutěže snad kromě velké havárie narazil na všechna úskalí náročné rallye. Ve středeční čtvrté etapě si ale konečně mohl užít naplno závodění.

Už první stovky kilometrů při premiéře na Rallye Dakar znamenaly pro bývalého pilota formule 1 doslova očistec. Enge bojoval v úvodních dějstvích slavné soutěže s vleklými technickými problémy a byl rád, že vůbec mohl v soutěži pokračovat.

"Stalo se to, před čím mě všichni varovali. Dakar je prostě dlouhý a nevyzpytatelný. Auto jelo od začátku jen na zadní pohon a zřejmě kvůli tomu se přehřívaly zadní poloosy, praskla jedna pak i druhá," popsal liberecký rodák trable hned v první etapě, jež ho stály skoro pět hodin.

Podobnou ztrátu nabral i následující den, ovšem spolu s navigátorem Vlastimilem Tošenosvským dokázal techniku přemoci a dostat se včas do bivaku.

Nováčkovský "křest ohněm" ale zkušeného jezdce nezviklal. Přestože startoval ze zadních pozic, v etapě číslo čtyři dokázal ve své kategorii buginových prototypů sedmý nejlepší čas.

"Byla to docela pohoda. Jen jednou jsem zastavil a koukal se na zadní nápravu. Jelo se totiž v tak měkkém písku, že auto klouzalo ze strany na stranu a nějak se mi to nezdálo. V technice ale problém nebyl. I když jsme ve třetí etapě zajeli dobře, pořadatel nás nepustil do erzety ve stanovený čas, startovali jsme o patnáct minut později a předjelo nás mnoho aut. Dakar je ale super," uvedl spokojený Enge v cíli.

Na trati mezi Vadí ad-Davásirem a saúdskoarabským hlavním městem Rijádem si úspěšný pilot vytrvalostních závodů musel připadat jako doma. Jelo se totiž skoro celou dobu na plný plyn, a to má 44letý pilot moc rád.