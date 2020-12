Směr Džidda. Čeští účastníci Dakaru zamířili do dějiště rallye speciálním letadlem

Se šestidenním předstihem odletěli do dějiště 43. ročníku Rallye Dakar všichni čeští účastníci. V neděli pozdě večer usedli do jednoho letadla a vydali se směr Džidda, kde bude v sobotu slavná soutěž zahájena úvodním prologem.

Společný let vymyslel manažer týmu MP Sports Martina Prokopa Quirin Müller z bezpečnostních důvodů, aby čeští dakaristé nepřišli do kontaktu s lidmi cestujícími běžnými spoji.

Prozíravost nápadu se ukázala v minulých dnech poté, co Saúdská Arábie uzavřela kvůli koronaviru hranice a pouze účastníkům rallye udělila výjimku, na základě které mohou do země přiletět speciálními spoji.

Charterový let byl původně naplánovaný na úterý 29. prosince večer a týmy si měly hned druhý den ráno v přístavu v Džiddě vyzvednout závodní stroje.

Organizátor ale z bezpečnostních a zdravotních důvodů chce mít všechny závodníky i doprovod na místě dříve. Účastníky totiž čeká dvoudenní karanténa. Proto musel být odlet urychlen o osmačtyřicet hodin.

K nejvíce sledovaným českým jezdcům bude patřit Martin Prokop, který dojel v ročníku 2019 šestý, ale letos v lednu na umístění v desítce nenavázal a skončil dvanáctý. Před startem stihl dva krátké závody jako přípravu.

"Navzdory technickým potížím nám to v přípravě ohromně pomohlo, protože letos jsme nestihli vůbec nic natestovat. Pokud jde o trasu, tak zásadní změny nečekám. Země má svůj reliéf, nejsou tam příliš vysoké hory ani extrémně měkké písky. Jediným cílem je pro nás první desítka. Pokud budou v itineráří extrémně rychlé úseky, tak to bude složité," řekl Prokop.

Jedenáct účastí na Dakaru má na kontě motocyklový jezdec David Pabiška, který letos poprvé pojede v kategorii, kde není povolena asistence mechaniků a jezdci musí pracovat na svých strojích sami.

"Uvidíme, co všechno mě čeká. Mám dvouletý hendikep, kdy jsem tuhle soutěž nejel. Navigace se posunula někam jinam, budeme dostávat itinerář patnáct minut před startem. Jinak se označují průjezdní body a poznámky v itineráři. Budu si to muset zažít," řekl Pabiška.

Netradičně prožil Štědrý večer motocyklový jezdec Martin Michek. Strávil ho v obytném přívěsu vedle svého domu, ve kterém pobývala rodina. "Po návratu z tréninku v Dubaji mi napsala žena, že má covid, takže jsem nemohl být s rodinou. Slíbili jsme si oslavit Vánoce hned po návratu z Dakaru," vysvětlil Michek.

V kategorii kamionů se objeví dva vozy českých posádek, jejichž stroje budou nově vybaveny automatickou převodovkou. "Doufám, že bude více technických a jezdecky náročnějších pasáží a ubude extrémně rychlých úseků. Věřím, že automatická převodovka nám pomůže k co nejlepšímu umístění v první desítce," uvedl Martin Šoltys.

Automat má ve svém kamionu Iveco zabudovaný také Martin Macík. "Zvykám si, protože můj jízdní projev je agresivní, což s automatem nejde. Technicky je to hotové, pracovali jsme na svém softwarovém nastavení. Vše je upravené mně na míru, aby to vyhovovalo mému stylu jízdy," řekl Macík.

Premiéra čeká Tomáše Engeho, jediného Čecha, který startoval v závodech formule 1. Pojede v barvách Buggyry s buginou Can-Am. "Cítím se nervózní jako před startem formule 1 nebo prvním startem v Le Mans. Nevím, co mám čekat. Musím si projet první tři etapy a pak uvidím. Každopádně chci dojet do cíle a nabrat co nejvíce zkušeností," řekl Enge.

Rallye Dakar začne 2. ledna prologem dlouhým 11 kilometrů a jeho výsledky určí pořadí na startu první etapy v neděli 3. ledna v Džiddě. V průběhu dvanácti etap závodníky čeká 7658 kilometrů, z nich bude 4778 kilometrů měřených úseků. Cíl bude v pátek 15. ledna opět v Džiddě.