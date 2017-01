Skákal tak vysoko, že se Tatra ani nedala řídit. Přesto Kolomý ovládl divoký začátek Dakaru

před 1 minutou

Úvodní etapa Rallye Dakar byla pro Tatry roudnické Buggyry velmi úspěšná. Martin Kolomý vyhrál a Aleš Loprais dojel čtvrtý. Posádka LIAZu Martina Macíka mladšího bojuje s horečkou, už dva její členové berou antibiotika.

Resistencia - Takový vstup do Rallye Dakar si Martin Kolomý nepředstavoval ani v těch nejdivočejších snech. Hned v prvním měřeném rychlostním soutěže dokázal se svojí Tatrou Phoenix porazit všech dalších 49 pilotů kamionů a v pondělí si připsal svůj druhý etapový triumf na slavné soutěži.

"Dnes to byla ideální trať pro Tatru. Bylo to tak rozbitý, že jsme některé úseky museli prodat i my. Skákalo to tak vysoko, že nešlo ani řídit, ale auto funguje perfektně. Máme nějaké dětské nemoci, ale řešíme to za pochodu, takže z výsledku jsem nadšený,“ popsal spokojený Kolomý divokých 39 kilometrů vytáčených na trati, která jinak vedla z paraguayské metropole Asunción do argentinské Resistencie.

S půlminutovým odstupem za Kolomým dojel Aleš Loprais a obě Tatry roudnického týmu Buggyra se tak vešly do nejrychlejší pětky. "Pro mne to byla překvapivě těžká etapa hned na začátek. Místy jsme jeli pěkně, místy hůře. Dvakrát jsme byli delší na brzdách, takže je co zlepšovat. Prostě, stále se s Phoenixem učím. Důležitý je, že jsme tady a můžeme pokračovat dál,“ řekl k náročné úvodní etapě čtvrtý v cíli Aleš Loprais.

Martina Macíka mladšího s celou posádkou trápila horečka. Proto se parta v LIAZu snažila hlavně moc neztratit. To se podařilo a Macík obhájil osmnáctou pozici.

"Bacil jsem prsknul ještě na kluky z kabiny. Mrkev (mechanik Martin Mrkva, pozn. red.) zatím vypadá dobře, ale Ferry (navigátor František Tomášek) už je na antibiotikách stejně jako já. Co vám budeme povídat, vyrazit do závodu s horečkou, když je venku 40 stupňů ve stínu, je fajnové. Ale jsme tvrdí chlapi, takže nás žádná rýmička nerozseká. Na Dakaru se člověk rychle vypotí,“ popsal aktuální zdravotní stav své posádky vždy pozitivně naladěný Macík.

Nijak snadný vstup do soutěže zažili dakarští nováčci. Karel Trněný svůj kamion MAN doslova utopil v blátě a do cíle dorazil s velkou ztrátou.

"Začátek byl slušný. Předjeli jsme asi deset aut, ale pak jsme tam uvízli skoro na dvě hodiny. Začínáme tím nejhorším možným způsobem. Ponaučený už snad ale jsem. Už nikdy nebudu nikoho poslouchat, když mi ukazuje, kam mám jet,“ připomněl Trněný, že ho do bahna nasměrovali sami organizátoři.

Motocyklista Lukáš Kvapil zažil horké chvilky při opravě nádrže a objíždění koně, který se potuloval za jednou ze zatáček. Přesto se startovním polem probojoval ze 139. na 118. pozici.

autor: Radek Vičík

