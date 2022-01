Tůma musel rozebrat čtyřkolku a hrabal v písku. Přesto se drží v první pětce Dakaru

Čtyřkolkář Zdeněk Tůma bojuje o svůj nejlepší výsledek na Rallye Dakar. Při čtvrté účasti je momentálně na celkové páté pozici, ale v úterní deváté etapě zažil horké chvilky.

Profil etapy umožňoval jet téměř celý 287 kilometrů dlouhý měřený úsek na plný plyn. Toho využil i jezdec týmu Barth Racing. "Ze začátku to byl docela fofr. Trať vedla kaňony, jel jsem skoro pořád na pětku," uvedl.

"Do první zastávky na tankování paliva vypadalo všechno v pohodě. Jenže na nějakém 180. kilometru najednou čtyřkolka přestala spolupracovat. Normálně by mi displej řekl, v čem je problém. Jenže teď nic nehlásil. Když jsem sundal nádrž, měl jsem naštěstí hned jasno. Upadlo mi sání, nejspíš to bylo těmi otřesy. Musel jsem ale vše rozebrat a čtyřkolku znovu smontovat. Zdržel jsem se asi dvacet minut," popsal českokrumlovský rodák svoji anabázi.

Jenže to nebyl jediný problém, s nímž se Tůma v etapě potkal. Uvízl totiž v písečné duně.

"Byla to snad poslední duna. Zapadl jsem do takového malého ďolíčku, takže jsem se nemohl na žádnou stranu rozjet. Jakmile jsem přidal plyn, jen jsem zahrabal a čtyřkolka stála pořád na místě. Musel jsem kousek po kousku najíždět a strávil tím asi čtvrt hodiny. Písek byl v tom místě hodně suchý a hodně se bořil. Byla to síla a fakt jsem se zapotil," přiznal 49letý závodník.

Boj s technikou a pískem v úterý stačil na sedmé místo, v průběžné klasifikaci je český jezdec nadále pátý. V náročném Dakaru přitom pokračuje už jen deset čtyřkolek.

"Je to vlastně polovina závodníků, kteří do letošního ročníku odstartovali. Pro čtyřkolky je závod hodně těžký, kdykoliv je může zastavit technická závada. Občas je také potřeba jet trochu rozumněji a netlačit moc na pilu. Motor si někdy potřebuje trochu ulevit a není dobré ho příliš přepínat," dodal Tůma.