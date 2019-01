Padla rána a Šoltys trefil Kolomého. Ale i tak zajel na Dakaru životní výsledek

před 1 hodinou

Martin Šoltys mohl v neděli slavit mimořádně úspěšný vstup do druhé poloviny Rallye Dakar. Pilot Tatry v barvách týmu Buggyra v šesté etapě dojel na šesté příčce. Tím se stal nejen nejlepším Čechem dne, ale zároveň překonal své dakarské maximum.

To vše se rodákovi z Rokycan podařilo ve velmi náročné etapě, která byla další náročnou prověrkou sil jezdců a kvality jejich kamionů.

"Mám obrovskou radost. Bylo to těžké, vybrali jsme si pořádnou porci smůly. Od stého kilometru jsme si všimli, že nám začínají vypadávat přístroje a přestává dobíjet auto. Kvůli tomu jsme udělali navigační chybu a vydali se o kousek jinam, než byla standardní stopa. Museli jsme zastavit, přišli jsme na to, že je vypadlý drát na alternátoru. Tam jsme se zdrželi nějaký čas. Kluci pak museli Tatru roztlačit z kopce abychom vůbec nastartovali, ale povedlo se," pospal své trable aktuálně osmý muž celkového pořadí kamionů.

K dovršení vší smůly se krátce před cílem "potkal" s týmovým kolegou Martinem Kolomým. "Když jsme sjížděli obrovskou dunu, přehoupli se přes jeden vant, viděli jsme Martina, jak stojí za MAZem a mně už nezbývalo mnoho času na reakci. Chtěl jsem ho objet zleva, jenomže údolí bylo prudké z obou stran a mě to stáhlo dolů. Takže jsem Martina trefil zadkem. Za to se jemu i všem mechanikům omlouvám, přidělal jsem jim zbytečnou práci," dodal kajícně 45letý závodník.

Sám Kolomý se do rallye vrátil po předchozím vypadnutí. V hodnocení "polovičního Dakaru" mu patří druhá příčka před Martinem Macíkem mladším. Rychlejší byl jen Orlando Terranova se speciálem Mini. V této soutěži se totiž už počítají všichni účastnící dohromady, bez ohledu na kategorii. Přitom svým časem by mezi "ostrými" kamiony byl bruntálský pilot čtvrtý.

"Je to hodně zajímavé, protože je tento malý Dakar společný pro všechny kategorie a jezdíme tam společně s "miníkama" a buggynama. Dneska jsme tak topili, že před námi skončil pouze jeden vůz Mini. Pořadatelé připravili krásný terény, těžký, velký duny. Do některých kopců skoro ani nešlo vyjet, ale dali jsme to," uvedl Kolomý

Ke kolizi se Šoltysem prohodil: "Padla rána, poskočili jsme, ale nic velkého. Oba jsme pak valili dál. Dakar je hlavně o sbírání zkušeností."