Kolomý se otřepal a byl třetí, Lopraisova Tatra leží v dunách. Prokop drží Ford v první desítce

Také čtvrtá etapa Rallye Dakar zavedla závodníky do dun a písku peruánské pouště, na programu bylo 330 měřených kilometrů.

San Juan de Marcona - Hned tři české kamiony se umístily v top 10 ve čtvrté etapě Rallye Dakar. Na den staré potíže zapomněl Martin Kolomý a Tatru dovezl do cíle na třetí příčce. Martin Macík mladší v LIAZu skončil podle neoficiálních výsledků šestý a v celkovém pořadí si polepšil na čtvrtou příčku. Do desítky se při své premiéře poprvé dostal Martin Šoltys s druhou Tatrou v barvách Buggyry, patřila mu osmá příčka.

Naopak Aleš Loprais zůstal na trati etapy a naděje na pro něj skončily. "Nocujeme dnes v dunovém poli v poslední části erzety.

"Queen lehla na bok v dunovém trychtýři. Pohádka skončila. Děkujeme všem fanouškům, partnerům a rodině, která byla při nás a v neposlední řadě 3 kamionům, které se snažily Queenu vyprostit," uvedl na svém facebookovém profilu.

Martin Prokop byl mezi piloty automobilů desátý. Po dalším závodění ve zrádných peruánských dunách si tak pilot Fordu drží podle neoficiálních výsledků celkově devátou pozici.

Úterní etapu zcela ovládly ruské Kamazy, kterým patřila první tří místa. Eduard Nikolajev vyhrál třetí den po sobě a upevnil si celkové vedení. Před druhým Fredericem Villagrou v Ivecu. Macík na lídra rallye ztrácí 2:22 hodiny.

V noci vyměníme turbodmychadlo a ráno vyrazíme do bivaku.

Kolomý se vrátil na stupně vítězů poté, co v pondělí zápasil s technikou a do bivaku dojel až v noci místního času. Buggyře se vyplatil žolík, díky němuž mohla jeho jednička vystartovat do závodu hned po elitní desítce.

"Opět krásná etapa se zajímavým startem z pláže. V průběhu to bylo občas hodně náročné, protože foukal dost silný vítr a zvířil prach tak, že nebylo vidět na krok. Phoenix dneska letěl, žádnou navigační chybu jsme neudělali a dojeli si pro třetí místo. Jsem spokojený. Je to taková malá náplast za včerejšek, ale my se nevzdáme a budeme bojovat i dál," řekl Kolomý ke čtvrté etapě.

Šoltys byl ze svého výsledku nadšený: "Top 10 je opravdu hodně krásný výsledek. Byla to pro mě další těžká etapa, ale poprali jsme se s tím a jsme v pořádku v cíli. Nechali jsme zase za sebou asi dva Kamazy, takže super."

Peugeot pokračoval ve frontálním útoku

Etapu automobilů opanoval tovární tým Peugeotu. Sébastien Loeb byl v cíli o 1:35 minuty před Carlosem Sainzem, třetí byl Stéphane Peterhansel, jenž si ale udržel celkové vedení. Prokop na prvního muže Dakaru i přes úterní defekt ztrácí 82 minut.

"Po 15 km jízdy po pláži se dnešní etapa odhalila. Byla to směs kamení všech velikostí, feš-feshe a dun velikostí alpskejch vrcholků. My jsme po 50 km museli zastavit s prasklou pneumatikou. Trochu nám trvalo než jsme se poprali se šrouby kol, které nechtěly z utahovačky pryč a pak jsme stavěli u mechaniků pro další kolo, protože bylo hlášeno spousta dalšího kamení, takže jsme nechtěli riskovat jet jenom s jednou rezervou," uvedl Prokop na svém Facebooku.

Tomáš Ouředníček předvedl ve svém Fordu předvést divácky líbivý skok, v cíli mu po dojetí patřila prozatímní 28. pozice.

Tomášův povedený skok 😃👏.. kdo neskáče, není Čech 🇨🇿️ Kluci právě zdolávají etapu 4 ➡️ blíží se k WP 6. Držíme pěsti ✊... #Dakar2018 #DakarHeroes Zveřejnil(a) South Racing CE dne 09. Leden 2018

Sunderland vítězství neobhájí

Soutěž motocyklistů přišla o lídra a obhájce vítězství Sama Sunderlanda. Brit závod vzdal během čtvrté etapy kvůli bolesti zad po předchozím pádu.. Do čela průběžné klasifikace se tak místo továrního jezdce KTM posunul Adrien van Beveren z Francie v sedle Yamahy, který také v úterý vyhrál.

Z českých jezdců dojel nejlépe na 30. pozici Milan Engel, jenže je celkově také třicátý. David Pabiška dál zápasí se zraněním, v úterý mu patřila 57. pozice.

"Ztratil jsem minimálně půl hodiny, když jsem hledal jeden waintpoint. Bohužel to bylo na místě, kde jsem byl osamocený. Pořád mě bolí klíční kost, motorku nemohu stoprocentně udržet. Chvílemi je to nesnesitelné," přiznal jezdec, který se ale na zdravotní problémy nechce nijak vymlouvat.

V cíli byl z tuzemských čtyřkolkářů jako první Zdeňkovi Tůmovi, jemuž patřila 21. příčka. Josef Macháček se na trati hodně zdržel kvůli opravě spojky, musela mu pomoci rychlá asistence týmu Barth Racing a dojel 37.

"Během etapy jsme vyměnili spojku, takže jsem nabral velkou ztrátu. Dva kilometry před cílem jsem to poslal takovým způsobem, že čtyřkolka je zmuchlaná. Není to tak strašné ale. Přistál jsem držkou v kamení. Mám jen naražené koule a nohu," komentoval nehodu svým typickým způsobem 60letý dakarská matador.

Úterní etapa byla pouštní smyčkou se startem i cílem v San Juan de Marcona s 330 měřenými kilometry. Soutěž kamionů právě finišuje.