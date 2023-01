Martin Macík (Iveco) - 2. místo v kategorii kamionů

"Je to tam. Jsme v cíli a jsme nadšení. Máme druhé místo celkově. Je to zásluha celého našeho týmu, který je úplně úžasný. Byl to určitě nejdrsnější Dakar v Saúdské Arábii, jsme rádi, že jsme ho zažili, že jsme ukázali, jak spolehlivou techniku umíme v Sedlčanech postavit."