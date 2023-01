Kabina z nesmrtelné Tatry 815 pomohla Šoltysovi na Dakaru k šestému místu

Pilot kamionu Martin Šoltys si po návratu do týmu Buggyra ZM Racing vylepšil na letošní Rallye Dakar šestým místem svoje životní maximum. Radost má nejen z výsledku, ale hlavně z toho, jak se osvědčily úpravy na jeho závodní Tatře.

Nejlepším momentem posádky Martina Šoltyse na letošním Dakaru byla chvíle, kdy dokončila poslední 14. etapu a měla "v kapse" výborné šesté místo.

"Podařilo se nám zajet hodně etap, kdy jsme byli spokojení s výsledkem. A i přes problémy s tlumením, které jsme měli od páté etapy, jsem spokojený s celkovým výsledkem. Nejlepší moment byl asi v cíli Dakaru, když jsme věděli, že jsme soutěž celou projeli. Letošní ročník byl fakt těžký," vzpomínal.

Pohled na Šoltysův speciál pohladil duši každého "pravověrného tatrováka". Na svůj šestý start na Dakaru si totiž ve spolupráci s vývojovým centrem Buggyry připravil kamion s kabinou z legendární Tatry 815. Proti tomu zůstali jeho týmoví kolegové Jaroslav Valtr a Róbert Kasák věrní Tatře Phoenix.

"815 nebo Phoenix, je to pořád Tatra. Podvozek a technologie zůstávají stejné. Rozdíl je v tom, že kabina z Tatry 815 je lehčí. Osvědčila se a je to určitě cesta do budoucna," vysvětlil Šoltys důvod změny, kterou ušetřil asi 300 kilogramů.

Hmotnost je v motoristickém sportu velmi důležitá veličina. To platí i pro dálkové soutěže. "I když to tak nemusí vypadat, na autě je znát každé kilo váhy. Nejde jen o kabinu. Přemýšlíme, kolik dáme nafty, jestli 800 nebo 900 litrů. Na palivu ušetříme klidně 50 až 100 kilo," dodal.

Stejně důležitý jako výsledek byl i ostrý test nových prvků, které chce Buggyra použít při konstrukci zcela nového závodního kamionu pro Dakar.

"Největším přínosem byly otvírací bočnice. Pro mechaniky v bivaku je pak hodně jednoduché. Nemusí lézt pod kamion, všechno je přístupné. Výhoda je to i při vykovávání auta z duny. Otevřeme si bočnice a dostaneme se pod centrální rouru. A taky si tím můžeme udělat stín v parném dni, kdy do nás praží slunce," připomněl Šoltys.

Jednu "vychytávku" měla Tatra se startovním číslem 503 jako jediná v celém závodním poli kamionů. "Vyhřívané okno jsme hodně ocenili. Jak letos skoro pořád pršelo, stačilo vzít autem nějakou louži a hned se zamlžilo. To se nám nestávalo."

Vývoj se ale nedá zastavit a ukazuje se, že výhodnější než tatrovácký trambus je dnes kabina uprostřed. První návrhy jsou v konstrukčním týmu Buggyry už ve fázi výkresů.

"Je nereálné držet se s kabinou vpředu se špičkou naší kategorie. Je to velký nápor na tělo, musíte absolvovat silné výkyvy. Když se sedí uprostřed, což jsem si vyzkoušel loni s Ivecem, je to hodně pohodlné. Bez toho to nejde," připomněl Šoltys.

Z produkce Tatry vychází jako nejlogičtější použití kabiny z typu Jamal. To, jestli je taková úvaha správná, ale Šoltys nechtěl potvrdit ani vyvrátit. "Ne, že by to bylo tajné, ale předpisy pro další ročník nejsou dodnes napsané. Zástupci automobilové federace FIA na Dakaru obíhali všechny týmy a řešili to s jejich zástupci. A pořád se čeká, až FIA vydá konečné stanovisko," řekl pilot, který se už nyní těší na další dakarské dobrodružství.

Tatru Martina Šoltyse stavěli ve 12. etapě Rallye Dakar dvakrát na kola (13.1.2023)