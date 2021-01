Teroristé Dakar zastavili, virus ne. Teď je na jezdcích, aby překonali nástrahy trati

Podruhé v Saúdské Arábii, ale poprvé téměř jako ve stavu obležení. Opatření proti covidu-19 o sobě dávají pochopitelně vědět, ale pořadatele odmítli zopakovat rok 2008, kdy byla soutěž úplně zrušena kvůli hrozbám mauritánských teroristů.

Třiačtyřicátý ročník legendární soutěže odstartuje krátkým sobotním prologem a naostro pak první etapou o den později.

Ani loňský přesun na Blízký východ, ani už skoro rok trvající celosvětová pandemie koronaviru neumenšily nic na zájmu českých jezdců, navigátorů a mechaniků být součástí toho vytrvalostního dobrodružství. Celkem je poznámka "CZE" u 28 startovních čísel.

Ambice jsou různé, na ty úplně nejvyšší příčky pomýšlejí především piloti kamionů a Martin Prokop v kategorii automobilů. Ale hlavně motocyklisté (a pokud bude mít spolehlivý stroj i čtyřkolkář Tomáš Kubiena) mohou příjemně překvapit. Více o českých účastnících Dakaru čtěte ZDE.

Saúdská Arábie zastupuje už čtvrtý kontinent, na který během své bohaté historie Dakar zamířil. Po loňském premiérovém ročníku musel promotér ASO vynaložit velké úsilí, aby do země vůbec dostal závodníky a jejich týmy.

Královská rodina totiž na konci roku vyhlásila zákaz letů, a tak se Dakaristé do země dostali jen díky pracně vyjednané diplomatické výjimce. Následovala 48hodinová karanténa pro všechny zúčastněné, povinné testy a až s razítkem "negativní" si mohli v přístavu v Džiddě vyzvednout své závodní speciály a další doprovodná vozidla.

Více než polovina trati bude měřená

Teď už mohou směle vyhlížet první kilometry z více než 7700 kilometrů, které mají v itineráři. Z nich bude přes 4700 měřených. To vše musí stihnout během dvanácti etap do 15. ledna. Ten den se peloton rallye vrátí zpět do Džiddy.

Kde hledat favority? Jak už to tak bývá, tak u těch, kteří mají k dispozici největší rozpočty. Tedy u továrních týmů. Najdeme je s výjimkou čtyřkolek (a samozřejmě nové kategorie veteránů) jinak všude.

Mezi automobily se schyluje k bitvě gigantů mezi Toyotou a Mini. jinými slovy mezi vítězem z roku 2019 Násirem Al Attíjou a loňským šampionem Carlosem Sainzem.

Po velkém dakarském triumfu stále touží devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb, jenž nastoupí v barvách týmu Bahrain Raid Xtreme se zbrusu novým speciálem BRX1. "Nechci tu být jen do počtu a sledovat souboj Mini s Toyotou. Od prvních kilometrů se v novém autě z dílen Prodrive cítím skvěle," uvedl 46letý Francouz.

V jedné stopě chystá KTM odvetu za loňskou potupu. Američan Ricky Brabec v sedle Hondy dokázal ukončit neuvěřitelnou nadvládu rakouské značky trvající od roku 2001. "Po ztracené vítězné sérii bude mít další vítězství mnohem větší cenu," prohlásil manažer týmu KTM Jordi Viladoms. Jeho hlavními esy by měli být bývalí šampioni Toby Price z Austrálie, Rakušan Matthias Walkner a britský závodník Sam Sunderland.

Tovární tým KTM jezdí pod záštitou Red Bullu. A je to právě rakouský nápojový gigant, který přinesl plně profesionální přístup i do kategorie SSV. Do bugin usednou zajímavá jména - kromě expilota F1 Tomáše Engeho to bude také vítěz pěti soutěží MS v rallye Kris Meeke a mistr světa v rallyekrosu a dvojnásobný šampion DTM Mattias Ekström. Brit a Švéd ale nastupují ve třídě "lehkých vah", tedy buggy s výrazně větší svobodou úprav.

Čtyřkolky jsou na Dakaru na ústupu. Z někdejší perspektivní kategorie je "ušmudlaná Popelka" s pouhými 18 jezdci na startu. Chybí i loňský šampion Ignacio Casale, jehož zlákaly stroje mnohem větší a silnější. Chilan pojede v kamionu Tatra v barvách Buggyry. Před životní šancí tak stojí jediný český zástupce na quadu. Zvlášť, když Kubienovi nebudou stát v cestě ani loni druhý Simon Vitase z Francie a třetí Polák Rafał Sonik.

Další invaze Kamazu

Z českého pohledu je nejatraktivnější kategorie kamionů. V ní bude usilovat o pátý triumf v řadě (a osmý od roku 2013) ruský Kamaz. Ten z Naberežných Čelnů opět vyslal čtyři silné posádky.

O jejich síle svědčí to, že papírově nejslabší z nich má startovní číslo 509, tedy jako imaginární desátý vůz v pořadí. Je asi jedno, jestli okolnosti závodu určí za lídra obhájce Andrjee Karginova, Antona Šibalova, Dmitrije Sotnikova nebo Airata Mardějeva. Co jméno, to zkušený jezdec dálkových rallye ošlehaný Dakarem a Rallye Hedvábná stezka.

S týmem Kamaz-Master se mohou co do zdrojů aspoň trochu rovnat lidé od běloruského MAZu, který používá motory Gyrtech od Buggyry. Naopak Iveco na tovární tým rezignovalo a jeho barvy budou hájit jen soukromníci v čele s Martinem Macíkem juniorem.