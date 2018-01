Jubilejní Dakar zažije invazi Čechů. Ve většině kategorii mají ambice minimálně do desítky

před 4 hodinami

Češi také na čtyřicátém ročníku Rallye Dakar patří mezi nejpočetnější státy na startovní listině. V kategorii kamionů, automobilů, čtyřkolek i motorek chtějí tuzemští jezdci prohnat soupeře a dobýt nejvyšší příčky.

Lima, Praha - Čtyřicátý ročník Rallye Dakar přináší již tradiční hojnou českou účast, letos dokonce rekordní. Celkem u 21 čísel ve startovní listině je uvedena česká vlaječka a celkem všichni tuzemští členové posádek činí úctyhodných 36 jmen.

Ovšem nejde jen o množství, řada z nich si dělá čáku na umístění v první desítce nebo rovnou na pověstného Beduina, tedy sošku pro tři nejlepší v cíli.

Tradičně nejvíce toho čeští fanoušci očekávají od pilotů kamionů. V barvách Buggyry sice už nestartuje "tým hvězd" Martin Kolomý, Aleš Loprais, ale oba piloti Tatry patří i nadále mezi favority. Vysoko letos myslí také Martin Macík mladší v LIAZEm.

S žábou za vysněnou soškou

Kolomý, který loni i předloni vyhrál jednu etapu má letos jasný cíl - dojet si pro svoji první sošku "Rád bych si ho odvezl, ale musí k tomu být i to závodnické štěstí. Určitě se nejedeme zúčastnit, jedeme tam bojovat," prohlásil Kolomý, který ve své Tatře Phoenix veze už tradiční žábu.

Talismani obou jezdců už jsou na svých místech.. 😍👍 Zveřejnil(a) Buggyra Racing dne 04. Leden 2018

Zkušený matador je po Lopraisově odchodu jasnou jedničkou roudnického týmu. Letos vyrazí do jihoamerického dobrodružství místo tradičních spolujezdců, bratrů Kilianů, s navigátorem Rostislavem Plným a mechanikem Jiříím Strossem.

Spolu si už vyzkoušeli náročnou Rallye Hedvábné stezky, kde až do technických problémů v samém závěru soutěže dokázal jako jediný svádět vyrovnané boje s ruskými Kamazy. "Jeli jsme to tam zkusit a jako přípravu na písek, který nás čeká v Peru. Byl jsem hodně spokojený, byla to jedna z nejhezčích soutěží, jaké jsem absolvoval," vzpomínal 44letý závodník.

Loprais se po třech letech vrátí za volant svého vlastního speciálu Tatra, který letos dostal označení Queen 69 Reborn. "Ve spoustě věcech je to vícero radostí, protože je to vlastní a do všeho vidíte. Je to také ale více starostí, více časové náročnosti. Věřím však, že to přinese ovoce," popsal synovec legendárního Karla Lopraise.

Také on jel Rallye Hedvábné stezky, kde se ovšem projevily velké problémy s motorem. "Měli jsme zásadní chybu v komponentech v motoru, v chlazení. Problém jsme odhalili až doma, odstranili jsme ho a věříme, že půjdeme dál. Je to součást zrodu nového auta," řekl Loprais, který červencovou soutěž nedokončil.

I když chce dojet co nejlépe, konkrétní cíle si ale zkušený závodník nedává: "Nemá smysl říkat konkrétní místo, to je zbytečné. Jedeme tam s pokorou, ale chceme to projet rychle. Ve zdraví a být co nejvýše."

Macík se vtělil také do role "dýdžeje"

Černým koněm soutěže by mohl být Macík, ještě nedávno nejmladší pilot kamionů na Dakaru. Jeho LIAZ přezdívaný Franta prošel loni výraznými úpravami, z nichž nejdůležitější je zcela nový motor.

Tým Big Shock Racing si ho připravil sám na bázi agregátu Iveco. "V parametrech se zásadně neliší od ostatních motorů, má výkon kolem tisíce koní. Slibujeme si od něj, že rychlíme. A pro následující závody to bude levnější varianta. V dnešní době máme tři postavená auta a chtěli bychom ho dát i do těch zbývajících," vysvětlil Martin Macík starší, který má na starosti konstrukci vozu.

Jeho syn vedle fyzické přípravy a testů za volantem se ještě ujal role DJ. Při dlouhých hodinách přejezdů totiž posádka nebude odkázaná jen na kulisu v podobě monotónní dunění motorů. LIAZ má nově i sluchátka, do nichž bude možné také pouštět hudbu.

"Samozřejmě tam nesmí chybět takové nakopáváky jako 'We are the champions' nebo 'Eye of the tiger' z Rockyho," vysvětlil Macík mladší, kterého těsně před startem postihla viróza a nemůže tak zatím mluvit.

Mezi piloty kamionů najdeme ještě další tři česká jména: "dvojku" Buggyry Martina Šoltyse, nadšence z Benešova Pavla Vrňáka i zkušeného Roberta Randýska. Ti dva posledně jmenovaní budou plnit hlavně úlohu rychlé asistence.

V kategorii automobilů budou na rampě v Limě tři čeští jezdci. Ale nejvíc se toho očekává pochopitelně od účastníka MS v rallye Martina Prokopa.

Prokop si už v testech vyzkoušel zrádnost písku

Jezdec Fordu F-150 Raptor bude mít po loňské odmlce vedle sebe opět osvědčeného kopilota Jana Tománka. "Rozhodování bylo snadné, Známe se dlouho, WRC jsme letos jezdili dál spolu i když Dakar jsem jel s Ilkou (Minorovu). Jenda je s týmem pořád spjatý. Strávil hodně času na dílně, takže poznal auto. Je to logické spojení," popsal jihlavský pilot snadné hledání spolujezdce.

Vedle práce na autě, které nese přezdívku Shrek, jeho tým výrazně pokročil v přípravě zázemí a do Jižní Ameriky tentokrát přivezl připravené zázemí a kamiony uzpůsobené na Dakar.

Možná i proto jsou ambice posádky týmu MP-Sports jasné: dojet mezi deseti nejlepšími. "Peugeot tam jede za vítězstvím a nic jiného je nezajímá. To samé i Násira al-Attíju. Pro nás ostatní zbývají další místa, ale i tak je první desítka reálná. Bylo by škoda nedat si ji jako cíl," vysvětlil Prokop, který už při posledních testech své auto "zahrabal" v písku.

Když test, tak se vším všudy, ne? 🤔🙃 When test, then with all possible scenarios, or not? 🤔🙃 Zveřejnil(a) Martin Prokop dne 03. Leden 2018

Vedle něj budou nástrahy Dakaru, do jehož itineráře letos přibyly pouštní etapy v Peru, další dva krajané s Fordy - Tomáš Ouředníček a Boris Vaculík.

Legenda Macháček závodí i v šedesáti

Zatímco Karel Loprais kariéru už dávno ukončil, další český vítěz Dakaru, Josef Macháček, si "nedal pokoj" ani v šedesáti. Protože ruka poraněné loni při havárii se rychle uzdravila, rozhodl se král pěti ročníků slavné rallye mezi čtyřkolkáři startovat i letos.

"Na těžké čtyřkolce, která už nesmí startovat na Dakaru, jsem odjel tuniskou rallye El Chott. Ta je podstatně náročnější na fyzickou kondici než Raptor připravený na Dakar. Proto jsem se rozhodl, že pojedu. Navíc technika toho na Dakaru loni odjela strašně málo, takže byla v dobrém stavu. Měl jsem spoustu náhradních dílů, nespotřeboval jsem pneumatiky ani řetězy. Soutěž absolvuju s menšími náklady, než jak je zvykem," vysvětlil jezdec, který si od pořadatelů v jubilejním ročníku vysloužil zařazení mezi legendy Dakaru.

Macháček sází na svoje zkušenosti a chce být v top 10: "Když pojedu úplně normálně a pokud tam neskočí plno nově příchozích jezdců, tak bych se měl do desítky pohybovat. A to bych byl spokojený."

Vedle doyena kategorie se na čtyřkolce objeví také Macháčkův kolega z týmu Barth Racing Zdeněk Tůma a novicka Olga Roučková.

Klymčiw se chce poprat s továrními jezdci

Podobně vysoko jako u Macháčka sahají ambice Ondřeje Klymčiwa v našlapané kategorii motocyklů. Po loňské jedenácté pozici je jasnou prioritou dostat se do desítky.

Ale v konkurenci dobrých třiceti továrních jezdců to nebude mít vůbec jednoduché."Ambice jsou. Je to věc, která mě žene dopředu při tréninku. Chtěl bych se podívat do desítky a udělám pro to všechno. Klidně se ale může stát, že závod nedokončí jako v roce 2016, kdy měl nehodu a vážně se zranil.," filozofuje pardubický rodák.

Ten má nejen úlohu jezdce a fakticky i šéfa týmu, v němž letos vedle Petra Vlčka nově závodí i první Češka mezi motorkáři Gabriela Novotná a Američan Bill Conger.

V jedné stopě se už tradičně objevuje další nositel plakety "Legenda" David Pabiška. Jezdce v barvách Barth Racing předchází pověst spolehlivého závodníka, vždyť dojel zatím všech svých deset Dakarů.

Rekordní české zastoupení podtrhuje také účast Rudolfa Lhotského, Petra Vlčka, Jana Veselého a nováčka Jana Brabce.

Rally Dakar startuje v sobotu v hlavním městě Peru Limě a cíl bude mít 20. ledna v argentinské Cordobě. Trať povede také po území Bolívie, které se vyznačuje extrémní nadmořskou výškou.