Prokop i Macík si na Dakaru drží pozici. Kolomému poděkovali z Kamazu za sportovní gesto

Po odpočinkovém dnu začalo na Dakaru přituhovat, závodníci vyrazili do první ze dvou maratonských etap bez možnosti využít asistence a mechaniky.

Uyuni - Martin Prokop obsadil páté místo v sedmé etapě Rallye Dakar a v celkovém pořadí jubilejního ročníku slavné soutěže se stále drží sedmý. Mezi piloty kamionů se Martin Kolomý v Tatře umístil na čtvrtém místě a Martin Macík mladší s LIAZem dojel hned za ním.

Zatímco pro prvně jmenovaného pilota Buggyry naděje v celkovém pořadí pohasly už v peruánských dunách, Macík z Big Shock Racing si stále drží čtvrté místo průběžného pořadí rallye. Obě české posádky v etapové výsledkové listině dělilo pouhých 22 vteřin.

"Dnes to bylo hodně blátivé a rychlé. Co jsem tak koukal na výsledky, tak rozdíly tam byly docela minimální. Na bednu nám chyběla jen minuta. Nám se jelo dobře, bahno mám rád. Phoenix fungoval výborně, nyní ho musíme zkontrolovat sami, jelikož jedeme maratonskou etapu a do bivaku přejedeme až zítra. Snad se nám opět zadaří," řekl v cíli etapy Kolomý.

Sobotní etapa byla totiž zároveň úvodní částí maratonské prověrky sil a techniky. V Uyuni na jezdce po 425 (kamiony měly jen 369) měřených km nečekalo tradiční zázemí a případné opravy museli po celé trati i v bivaku zvládnout sami.

O vedení mezi automobily přišel Stephane Peterhansel, jehož Peugeotu se poškodilo zavěšení. Obhájce vítězství se opravou i přes pomoc týmového kolegy Cyrila Desprese zdržel hodinu a tři čtvrtě. I tak po svém opožděnm dojezdu do cíle přeskočil v průběžném Prokopa, který se tak vrátil na sedmé místo. Tomáš Ouředníček ve Fordu nebyl ani v neděli ráno ve výsledkové listině sedmé etapy.

Do čela se dostal Carlos Sainz v dalším speciálu Peugeot 3008DKR, na Násira Al Attíju v Toyotě má k dobru přes 71 minut.

Peterhansel a Despres stojí na trati a obě posádky opravují:

Adrien van Bereveren z Francie se na Rallye Dakar vrátil do čela hodnocení motocyklistů. Francouzi s Yamahou k tomu pomohlo sobotní druhé místo, před Kevinem Benavidesem s Hondou vede o 3:14 minuty. Na třetí místo poskočil vítěz sedmé etapy Joan Barreda Bort na druhé tovární Hondě.

Z českých jezdců skončil nejlépe na 32. místě Milan Engel, který je celkově 29., Jan Brabec byl v etapě klasifikován na 35. pozici. Gabiela

Motocyklista Ondřej Klymčiw, který se vážně zranil ještě v Peru, v sobotu v Limě podstoupil operaci zlomených obratlů. Zákrok proběhl bez komplikací, z umělého spánku mají lékaři českého reprezentanta probudit v neděli. "Ondra nyní odpočívá na pooperačním pokoji," řekla ČTK Klymčiwova manželka Tereza.

Během předchozího dne volna se Martin Kolomý dočkal sportovního gesta od týmu Kamaz. Český jezdec v předchozí etapě pomohl svému ruskému rivalovi Eduardu Nikolajevovi na kola, v pátek se do bivaku Buggyry dostavila delegace ruského týmu vedená legendárním Vladimirem Čaginem.

"Kluci mi přišli poděkovat za to, že jsem jim v páté etapě pomohl a vytáhl je z duny. Nevím, pro mě to nic zázračného nebylo a asi by to udělal každý. Ale bylo to pěkné gesto, které mě potěšilo. Od Nikolajeva jsme dokonce dostali modely Kamazů jako dárek," řekl překvapený Kolomý.