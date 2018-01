Macík je na Dakaru stále čtvrtý. Kolomý si razí cestu vpřed, Loprais už skončil

AKTUALIZOVÁNO před 10 hodinami

Popáté zavítali účastníci Rallye Dakar do drsných peruánských dun, ve středu měli na programu další pouštní etapu.

Arequipa - Martin Kolomý pokračuje v probíjení se výsledkovou listinou Rallye Dakar. Pilot Tatry odstartoval do páté etapy s vědomím, že mu pořadatelé zrušili pondělní čtyřhodinovou penalizaci, a obsadil v ní šestou pozici.

Martin Macík mladší sice obsadil až 16. pozici, ale závodník v LIAZu ani tak nepřišel o čtvrté místo v průběžné klasifikaci. Mezi jeho soupeři už chyběl Aleš Loprais slavící právě 38. narozeniny, který v předchozí etapě položil svoji Tatru na bok. Agentuře ČTK to potvrdil manažer týmu InstaForex Loprais Milan Loprais.

Martin Prokop obsadil v středu 14. místo, přesto se jezdec za volantem Fordu udržel na desáté pozici v celkové klasifikaci.

Macík na lídra soutěže a vítěze posledních čtyř etap Eduarda Nikolajeva v Kamazu ztrácí 3:45 hodiny. "Byla to pořádná divočina. Podělalo se, co mohlo. A když jsme si mysleli, že už to horší být nemůže, udělali jsme ještě defekt na pravém zadním kole. Ztratili jsme náskok a teď to bude boj o čtvrté až šesté místo," míní pilot týmu Big Shock Racing.

Kolomému patří v celkovém pořadí 14. příčka. Od Nikolajeva.který v páté etapě překotil svůj Kamaz, ho dělí 8 hodin a 42 minut. Těsně za top 10 se drží na 11. místě jeho týmový kolega z Buggyry Martin Šoltys, jemuž ve středu patřila čtrnáctá pozice.

O svůj životní sen vyhrát Dakar přišel devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb. Při nehodě v dunách, kde ztratil téměř tři hodiny, se jeho spolujezdec Daniel Elena zranil a Francouz tak pokračuje do bivaku pouze cestou pro doprovod a soutěž pro něj skončila.

"Zpomalil jsem, ale jakmile jsem jel rychleji než třicet kilometrů za hodinu, začal Daniel křičet bolestí," popsal podle ČTK Loeb trápení svého monackého navigátora

Po Cyrilu Desperesovi je byl letos už druhý Peugeot s velkými problémy, ale bývalý motocyklista závodí dál a v etapě obsadil deváté místo.

Vedení si etapovým prvenstvím pojistil další pilot francouzské stáje s vozem Peugeot 3008DKR, Stéphane Petrhansel. Před druhým Carlosem Sainzem ve stejném voze má náskok přes 31 minut.

V kategorii motocyklistů si vedení udržel další Francouz, Adrien van Beveren, i když pro vítězství si tentokrát dojel Joan Barreda Bort z Francie. Z českých jezdců je po dojetí první padesátky do cíle na tom nejlépe na 43. místě nováček Jan Brabec. Milan Engel byl o tři místa za ním, v celkovém pořadí mu patří 34. pozice.

Čtyřkolkář Josef Macháček dal zapomenout na den staré technické potíže a ve středu dojel dvanáctý. V rallye skončil dosavadní obhájce vítězství Sergej Karjakin z Ruska, při pádu si poradil rameno.

Středa nabídla 268 měřených km (motocyklisté a jezdci čtyřkolek měli o dva ostré km méně) na trase ze Juan de Marcona do Arequipy, která měla i s přejezdy 932 km. Byla to poslední etapa čistě na území Peru, ve čtvrtek konvoj překročí hranice Bolívie.