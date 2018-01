Českému kamionu na Dakaru prasklo přední sklo. Macík jel v lyžařských brýlích a polykal hmyz

před 5 hodinami

Předposlední etapa Rallye Dakar přivedla závodníky do Cordóby, která bude v sobotu dějištěm slavnostního ukončení jubilejního 40. ročníku slavné soutěže.

Cordóba - Martin Kolomý v Tatře se v páteční 13. etapě Rallye Dakar znovu dostal mezi elitu své kategorie, dojel třetí. Martin Macík mladší se posunul na celkové šesté místo, pilot Buggyry Kolomý hned za něj. Polepšil si Martin Prokop, jemuž v kategorii automobilů patří sedmá příčka. Josef Macháček na Yamaze byl v předposlední etapě soutěže mezi čtyřkolkáři sedmý.

K velkému zvratu došlo v kamionů. Dosavadní lídr Federico Villagra musel odstoupit kvůli poruše svého Iveca a do vedení se tak vrátil Eduard Nikolajev v Kamazu. Díky tomu se posunul kupředu Macík kupředu. Výrazně si pomohli také Kolomý a jeho týmový kolega z Buggyry Martin Šoltys, jimž patří průběžná sedmá a devátá pozice.

Daleko k ideálu měla etapa i pro Macíka. Nejprve jej přibrzdil defekt, poté na liazu týmu Big Shock Racing prasklo přední sklo a druhou část etapy museli jet bez něj.

"Nasadili jsme lyžařské brýle a pokračovali v krasojízdě. Celou etapu jsme letěli bez předního okna jen v brejlích, já navíc ve dvojích, protože mám ještě dioptrické. Posledních 150 km také ve tmě a prachu od kamionů před námi, které nás nechtěly pustit před sebe," popisoval Macík drsné podmínky. "Začala nám být zima, chroustali jsme různé breberky, které nám nalítaly do pusy. Ale zajezdili jsme si pěkně a výsledek v cíli nakonec nebyl vůbec špatný," dodal.

Prokop byl v pátek jedenáctý, na nejrychlejšího Násira Attíju z Kataru ztratil 37 minut. V celkovém hodnocení si polepšil o jednu pozici, neboť dosud čtvrtý Nizozemec Bernhard ten Brinke musel odstoupit. V čele je i nadále pětapadesátiletý Carlos Sainz ze Španělska.

"V první ranní části etapy jsme dostali pěkně zabrat. Mělo to asi 120 kilometrů a jeli jsme to necelé tři hodiny. Byla to hrozná rozbíječka a nevím, co je napadlo takhle před koncem všechny vytrápit. My jsme kvůli autu, které jsem dojel, zapadli ve feš feši," uvedl Prokop. Se spolujezdcem Janem Tománkem se jim dlouho nedařilo auto vykopat. Druhá část etapy byla hodně rychlá a pro pilota týmu MP Sports i známá z Argentinské rallye.

Mezi motocyklisty si vedení jistil čtvrtou pozicí Matthias Walkner. Rakušan na KTM vede před domácím Argentincem Kevinem Benavidesem s Hondou o 22:31 minuty. Z českých jezdců byl nejlepší 31. Jan Brabec, celkově je už 39.

Předposlední etapa legendární soutěže nabídla pro jezdce motocyklů a čtyřkolek 424 měřených kilometrů, ostatní kategorie 396 km. V sobotu je na programu poslední část rallye, smyčka kolem Cordóby.

13. etapa: San Juan - Córdoba (motocykly 907 km/424 km rychlostní zkouška, automobily a kamiony 929 km/369 km):

Automobily: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 5:02:22, 2. Alvarez, Howie (Arg., JAR/Toyota) -11:16, 3. De Villiers, Von Zitzewitz (JAR, Něm./Toyota) -13:06, …11. Prokop, Tománek -37:06, 19. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) - 1:01:09. Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot) 47:46:30, 2. Attíja, Baumel -46:18, 3. De Villiers, Von Zitzewitz -1:20:00, …7. Prokop, Tománek -7:21:55, 30. Ouředníček, Křípal -53:38:31.

Motocykly: 1. Price (Austr./KTM) 4:48:33, 2. Benavides (Arg./Honda) -2:03, 3. Meo (Fr./KTM) -2:44, …31. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -1:00:54, 41. Pabiška (ČR/KTM) -1:14:06, 51. Vlček (ČR/Husqvarna) -1:53:41, 79. Veselý (ČR/KTM) -3:13:45. Průběžné pořadí: 1. Walkner (Rak./KTM) 41:33:42, 2. Benavides -22:31, 3. Price 27:45, …39. J. Brabec -12:27:04, 42. Pabiška -13:11:28, 47. Vlček -16:57:37, 72. Veselý -36:09:45.

Čtyřkolky: 1. Gonzalez (Arg./Yamaha) 5:55:16, 2. Sanabria (Par./Yamaha) -3:18, 3. Casale (Chile/Yamaha) -4:03, …7. Macháček -14:51, 13. Tůma -48:41, 23. Roučková (všichni ČR/Yamaha) -2:13:22. Průběžné pořadí: 1. Casale 52:03:39, 2. Cavigliasso (Arg./Yamaha) -1:37:16, 3. Gonzalez -2:05:12, …12. Macháček -10:46:10, 15. Tůma -13:42:43, 24. Roučková -47:07:03.

Kamiony: 1. Nikolajev 5:59:02, 2. Mardějev (oba Rus./Kamaz) -50, 3. Kolomý (ČR/Tatra) -6:06, …7. Macík (ČR/Liaz) -52:30. Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 53:13:33, 2. Vjazovič (Běl./Maz) -3:53:59, 3. Mardějev -5:21:05, …6. Macík -8:02:51, 7. Kolomý -9:01:18, 9. Šoltys (ČR/Tatra) -21:44:54.