Loprais vítězství v první etapě nepřeceňuje, Kolomý trochu "hrabal" a Macháčka naštvali pořadatelé

I když měla Rallye Dakar první den na programu jen 31 kilometrů měřené etapy, první setkání s pouští v Peru české účastníky pořádně prověřilo.

Pisco - Nejlepším možným způsobem odstartoval Aleš Loprais letošní Rallye Dakar. Hned úvodní etapu jubilejního čtyřicátého ročníku v kamionu Tatra vyhrál. Do první desítky hodnocení své kategorie v sobotu nahlédli i další Češi, jiní se však při prvním setkáním s peruánským pískem trápili s navigací a nabrali ztrátu.

"Máme samozřejmě radost, každé vítězství se na Dakaru počítá. Zůstáváme nohama na zemi a koncentrujeme se na další dny. Dakar je extrémně náročný a hlavně dlouhý závod. Cíl je daleko a tam míříme," uvedl Loprais po vítězné 31 km dlouhé rychlostní zkoušce v dunách na stránkách budvar.cz.

Mezi nejlepší desítku jezdců v kamionech se prodral ještě na devátém místě Martin Kolomý v Tatře Phoenix týmu Buggyra. A to i přes skutečnost, že přejezdu jedné z dun zapadl a nabral drobnou ztrátu.

"Hned na úvod to byla krásná etapa, nádherné skoky, akorát jednou se nám to vymstilo, tak že jsme skočili a trochu jsme se zahrabali. Něco jsme tam ztratili, ale je teprve začátek závodu," sdělil Kolomý, který se ale na další nároční pouští etapy těší.

Macíkovu posádku znejistěl soupeř v protisměru

O záludnosti navigace v peruánském písku se hned první den přesvědčil další z tria českých favoritů mezi kamiony, Martin Macík mladší. "Zvykám si na terén v Peru, který zatím z pozice řidiče neznám, zkouším využívat písek a průběžně zrychlujeme. V dunách pár minut nic neznamená. Už vím, jak na ně," popsal své dojmy pilot LIAZu.

A kde ke ztrátě minut došlo? "V jednom bodě jsem si nebyl jistý. Proti nám vyjel ostřílený kolega, a to nás znejistělo, protože úhel, který jsme jeli, neodpovídal údaji v roadbooku. O kus jsme se vrátili a znovu se zorientovali. Nakonec jsme vyrazili na původní trasu, popojeli po ní jen o kousek dále a bod našli," popsal horké chvilky navigátor František Tomášek.

Navigační perné chvilce se nevyhnul ani Martin Prokop, který dokázal být mezi automobily devátý a porazit mimo jiné i všechny tovární piloty favorizovaného Peugeotu.

"Těšili jsme se, i když nám pořadatel sliboval nejtěžší prolog za posledních pár let. Bylo to opravdu celé v dunách. Ale projeli jsme to bez větších problému. Jen jsme si hledali správné tempo a tak nějak se připravovali na dalších pár dní v písku. Měli jsme malé zaváhání, když jsme si vybrali špatné údolí, které nás odvedlo od směru k waypointu, tak jsme se pro něj museli vrátit. Ale ztráta to byla maximálně 30 vteřin. Jinak vše proběhlo v pohodě a je nám jasné, že bude hůř…," sdělil Prokop.

Macháčka zradila chyba v itineráři

Mnohem větší ztrátu nabral dakarský veterán Josef Macháček. Toho nejdřív na 150. kilometru přejezdu píchla vosa a navíc v dunách minul jeden z kontrolních bodů. Nejdřív si myslel, že dostane dvacetiminutovou penalizaci, ale v itineráři byl chybný údaj a tento bod "stál" celé dvě hodiny.

"Pořadatelé udělali chybu v roadbooku, vytiskli čísla průjezdních bodů o jeden špatně. Takže jsem nakonec minul waypoint, za jehož neprojetí dostane závodník dvě hodiny. Kdybych to věděl dřív, tak ihned nasednu na čtyřkolku a jedu ten bod do pouště ještě hledat. Dozvěděli jsme se to ale pozdě," řekl v cíli rozladění 60letý veterán.

Nováček v sedle motorky Jan Brabec po dojezdu měřeného testu figuroval na 30. jako nejlepší Čech. Pak mu ale čas také "pokazila" penalizace za neprojetí kontrolního bodu. "Vůbec si neuvědomuji, že bych inkriminovaný bod minul. Byl mezi plotem a dunou. Kontroloval jsem ho několikrát. Ale nevadí. Zítra pojedu víc hlavou, budu se soustředit na navigaci a postupně si vše zažiji. Máme před sebou ještě 13 dní. Budeme makat dál," řekl vždy usměvavý několikanásobný český motokrosový šampion.

Pozici nejlepšího Čecha na motorce si tak udržel v sobotu 32. Ondřej Klymčiw. "Byla to taková rozehřívačka. Na trati bylo pár zrádných míst a dalo se jen hodně ztratit," řekl Klymčiw.