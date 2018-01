Macík vypadl na Dakaru z první trojky, ztratil také Prokop. Kolomého Tatra ležela na boku

před 1 hodinou

Po zrušené pondělní etapě se účastníci Rally Dakar vydali letos poprvé na trasu výtečnou na území Argentiny.

Belén - První argentinská etapa Rallye Dakar přinesla řadě účastníků velké problémy, nevyhnuly se ani českým zástupcům.

Martin Macík mladší nabral v úterý téměř dvaapůlhodinovou ztrátu a přišel o své třetí místo v průběžném hodnocení kamionů. Martin Kolomý položil svoji Tatru na bok a ztratil přes 50 minut. Martina Prokopa zlobila elektroinstalace, mezi automobily byl až 23. a v průběžném pořadí rallye klesl o jednu příčku na osmou pozici.

Zatímco na vedoucím místě ruského pilota Eduarda Nikolajeva nic nezměnily ani obávané belénské písky, Macík po úterní 14. pozici spadl ve svém LIAZ z třetí příčky až na šestou. Od pomyslných stupňů vítězů ho nyní dělí 1:43 hodiny.

Kolomý v první části etapy svůj kamion převrátil. "Bylo to doslova peklo na zemi. Po 40 kilometrech jsme leželi na boku, pak strašný rozbíječky, že auto dostávalo takový záhul, až jsem nevěřil, že to vydrží. Na kola nás nejdříve stavěl Kamaz, ale utrhl lano, tak mě postavil Maz. Posledních 100 kilometrů nám odešla zadní náprava, takže jsme jeli jenom na přední pohon," uvedl Kolomý. "Vůbec jsem nevěřil, že v dunách se dá jet jen na přední náhon. Ale podařilo se nám dojet do cíle, tak asi jo," dodal člen týmu Buggyra Racing.

V etapě byl klasifikován jako desátý hned za týmovým kolegou Martinem Šoltysem. Pro toho to bylo v premiérovém startu druhé umístě v top 10.

Mezi piloty automobilů si vedení udržel Carlos Sainz v Peugeotu, druhý je už jeho týmový kolega a obhájce vítězství Stéphane Peterhansel, jenž byl v úterý nejrychlejší. Francouz na španělského veterána, který dostal desetiminutovou penalizaci za údajnou kolizi se čtyřkolkou v sedmé etapě, ztrácí 50 minut. Prokopa od sedmé pozice, která mu patřila počínaje etapou číslo šest, dělí 87 minut.

Mezi jezdci na čtyřkolkách byl v denním hodnocení Zdeněk Tůma desátý, Josef Macháček dojel hned za ním. Tůma za desátou příčkou celkově zaostává o 55 minut. Macháček přiznal, že na náročné argentinské podmínky není připravený. "V této oblasti v Argentině jsem už dlouho nebyl. Na předešlých ročnících jsem vždycky vypadl. Kdybych tušil, co mě tady čeká, tak bych na Dakar ani nejel. Na takhle těžké etapy jsem se letos nepřipravil," uvedl šedesátiletý Macháček.

Van Beverenovy naděje skončily tři kilometry před cílem

Lídr kategorie motocyklů na Dakaru Adrien van Beveren z Francie si krátce před cílem 10. etapy v Argentině zlomil při nehodě klíční kost a odstoupil. Ve vedení ho vystřídal dnešní vítěz Rakušan Matthias Walkner.

Van Beveren měl etapu ze Salty do Belénu dobře rozjetou a na posledním mezičasu byl dokonce nejrychlejší. Zhruba tři kilometry před finišem měl však francouzský jezdec ve vysoké rychlosti těžký pád. Viditelně otřesený a zraněný se ještě pokusil na své yamaze pokračovat, ale zvládl jen několik set metrů a kvůli bolesti musel zastavit.

Do lékařského centra dopravil Van Beverena vrtulník a vyšetření odhalilo, že má zlomenou klíční kost a poraněný hrudník a páteř.

Impresionantes las imágenes con el accidente de Van Beveren.- Dakar https://t.co/1Wl1vv84dl vía @YouTube — Revista SMotos (@sdeportesmotos) January 16, 2018

Nejrychlejší čas zajel Rakušan Walkner, jenž využil nejen Van Beverenova pádu, ale i navigačních chyb svých soupeřů. K nim patřili bývalí lídři Joan Barreda ze Španělska a domácí Kevin Benavides z Argentiny, kteří po startu druhé části rychlostní zkoušky zvolili spolu s dalšími jezdci špatnou cestu a odchýlili se od trasy až o deset kilometrů. Museli se pak vracet na start a ztratili hodně času.

Walkner na KTM vede před Barredou o 39:42 minuty, třetí Benavides ztrácí 41:23. Nejlepším českým motocyklistou byl na 22. pozici Milan Engel, jemuž patří v průběžné klasifikaci 24. příčka.

"Byla to hodně náročná etapa. První část se jela v řečištích a volném prostoru mezi velbloudí trávou. Všude byl písek. Šlo dost o navigaci, párkrát jsem zabloudil. Nicméně se mi jelo dobře, chytil jsem se dvou jezdců a kontroloval jejich navigaci a valili jsme vpřed," popisoval Engel.

Stejně jako ostatní bojoval i on s únavou. "Bylo to vidět i na tom, jak odpadávali lidi. Ale nám se s Jacopem (Ceruttim) dařilo, teda až na moji jednu chybu, kdy jsem překročil rychlost na měřeném úseku," doplnil a poukázal na výsledek svého italského týmového kolegy v Moto Racing Group, který je v průběžném pořadí před ním.

Palivo málem přehazovali pusou

Problémy s nedostatkem paliva musel řešit Jan Brabec, který dojel do cíle jen díky pomoci Davida Pabišky. "Nejdříve jsme ho zkoušeli dostat do cíle na laně. To se nám v řečišti nedařilo. Pak jsme využili PET lahev, kterou jsem měl v kapse. Kdybych na ni nepřišel, museli bychom palivo přehazovat do jeho stroje pusou," řekl Pabiška.

V etapě mezi Saltou a Belénem závodníci absolvovali měřených 373 km a k tomu ještě 424 km přejezdů.

10. etapa: Salta - Belén (797 km celkově/373 rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Peterhansel, Cottret (Fr./Peugeot) 4:43:46, 2. De Villiers, Von Zitzewitz (JAR, Něm./Toyota) -8:46, 3. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot) -13:07, … 23. Prokop, Tománek -1:57:58, 25. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -2:09:06.

Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz 32:10:53, 2. Peterhansel -50:35, 3. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -1:12:46, …8. Prokop -4:18:21, 32. Ouředníček -46:51:23.

Motocykly: 1. Walkner (Rak./KTM) 4:52:26, 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -11:35, 3. Farrés (Šp./KTM) -16:21, …22. Engel -55:50, 45. Pabiška (oba ČR/KTM) -1:57:46, 47. Vlček -2:00:34, 65. J. Brabec (oba ČR/Husqvarna) -2:55:56, 79. Veselý (ČR/KTM) -4:30:43, 81. Novotná (ČR/Husqvarna) -4:54:59.

Průběžné pořadí: 1. Walkner 32:21:03, 2. Barreda (Šp./Honda) -39:42, 3. Benavides (Arg./Honda) -41:23, …24. Engel -4:50:42, 42. J. Brabec -9:34:17, 47. Pabiška -10:39:23, 51. Vlček -12:45:23, 73. Veselý -22:36:57, 75. Novotná -25:13:28.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso 6:35:26, 2. Gonzalez (oba Arg./Yamaha) 2:06, 3. Casale (Chile/Yamaha) 6:23, …10. Tůma -51:28, 11. Macháček -54:26, 25. Roučková (všichni ČR/Yamaha) -3:06:31.

Průběžné pořadí: 1. Casale 40:34:52, 2. Gonzalez -1:41:03, 3. Cavigliasso -1:42:56, …11. Tůma -8:53:10, 12. Macháček -9:14:13, 26. Roučková -41:14:37.

Kamiony: 1. Van Genugten (Niz./Iveco) 5:31:49, 2. Villagra (Arg./Iveco) -33, 3. Vjazovič (Běl./MAZ) -11:09, …9. Šoltys -47:46, 10. Kolomý (oba ČR/Tatra) -51:51, 14. Macík (ČR/Liaz) -2:23:14.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 34:09:09, 2. Villagra -24:44, 3. Vjazovič -3:48:30, …6. Macík -5:30:25, 11. Šoltys -7:46:05, 13. Kolomý -9:09:13.