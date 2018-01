Dakarský sen Novotné skončil, po pádu si zlomila klíční kost. Zranil se i motocyklista Engel

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Gabriela Novotná se svojí Husqvarnou před odletem do Jižní Ameriky. | Foto: Gabriela Novotná via Facebook

"Asi 90 kilometrů před cílem jsem neviděla kámen, který byl v řečišti zahrabaný v písku, a najela jsem do něj," popsala Gabriela Novotná osudný pád.

Belén - Motocyklistka Gabriela Novotná si v 10. etapě Rallye Dakar zlomila klíční kost a soutěž pro ni skončila. V následující etapě utrpěl zranění i dosud nejlepší český motocyklista Milan Engel,

První Češka, která se na Dakaru v této kategorii představila, odstoupila ze 74. místa v průběžném pořadí. Z žen byla lepší jen zkušená Španělka Laia Sanzová, která je momentálně patnáctá.

"Asi 90 kilometrů před cílem jsem neviděla kámen, který byl v řečišti zahrabaný v písku, a najela jsem do něj," popsala Novotná nehodu reportérovi České televize. "Bohužel jsem do něj narazila předním i zadním kolem, takže jsem chvíli jela po předním, ale neustála jsem to a spadla na rameno," řekla devětadvacetiletá česká reprezentantka.

Karambol ji mrzel i proto, že zrovna nejela vysokou rychlostí. "Nebyl to dramatický pád, jen smůla. Hned jsem cítila, že to není dobré. Bolelo to jako čert, až se mi dělalo špatně," uvedla Novotná, která ale nechtěla přivolat pomoc organizátorů a rozhodla se, že dojede do cíle etapy. "Říkala jsem, že si tam přece nepípnu a neskončím. Co kdyby to bylo jen naražené nebo to byl nějaký úpon? Tak jsem těch 90 kilometrů s tou zlomenou kličkou nějak doplácala," řekla.

Protože mohla motocykl držet jen jednou rukou, spadla ještě několikrát. "Přes vysoké duny to bylo hrozně těžké a já si nemohla pomoct motorkou. Vše jsem vyvažovala tělem a jela to jako trial," líčila Novotná. Když už měla svoji Husqvarnu zvedat popáté, musela počkat na pomoc soupeřů. Nakonec do cíle dorazila společně s Olgou Roučkovou jedoucí na čtyřkolce, která měla problémy s navigací, takže si vzájemně pomáhaly.

Hned v cíli pořadatelé poslali Novotnou na lékařské vyšetření a na rentgenu se zjistilo, že má klíční kost zlomenou a musí na operaci. "Zjistilo se, že je zlomené blbě. Celé rameno vypadlo a nefunguje lopatka," řekla zklamaná Novotná.

Přitom věřila, že závěrečný týden rallye zvládne a dojede do cíle. "Je mi to líto, cítila jsem se dobře a mohla jsem dojet. Jela jsem tak, aby to bylo bezpečné. Abych měla jistotu, ale zároveň abych jela. Nechtěla jsem se jen vozit," podotkla.

Na Dakaru startovala poprvé a aby účast zaplatila, vzala si dokonce hypotéku. Do Jižní Ameriky se chce za rok podívat znovu. "Snad dojedu příští rok, doufám. Udělám vše pro to, abych sehnala finance a mohla se vrátit," dodala Novotná.

Na Dakaru dál závodí druhá česká závodnice, čtykřolkářka Olga Roučková. Také ona je první Češkou ve své kategorii a momentálně se drží na 26. pozici.

Oficiální informace o Engelovi momentálně nejsou k dispozici, podle prvních zpráv si ale poranil záda a je na cestě do nemocnice. Po 10. etapě byl jezdec týmu Moto Racing Group na 24. místě.