Prokop začal těsně za první desítkou, Dakar má už v prologu první senzaci

Automobilový jezdec Martin Prokop obsadil v prologu 43. ročníku Rallye Dakar 11. místo. Na jedenáctikilometrovém měřeném úseku byl o 17 sekund pomalejší než vítězný Katařan Násir Attíja.

Čas předloňského vítěze v Toyotě senzačně vyrovnal Brian Baragwanath z JAR v pouštním speciálu Century.

Prokop měl stejný čas jako devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Loeb a o dvě sekundy porazil třináctinásobného šampiona a rekordmana Rallye Dakar Stéphanea Peterhansela.

"Jelo se naplno, nebylo co vymýšlet. Museli jsme spěchat, abychom si zajistili na neděli dobrou startovní pozici. V této konkurenci je dané umístění bomba," řekl Prokop, jenž se chce pokusit vylepšit 12. místo z loňska.

"Udělali jsme jednu velkou chybu, stejně jako spousta dalších (posádek). Přehlédli jsme jednu odbočku a přelítli jednu velkou skálu, takže jsem rád, že se nic nestalo. Rychle jsme se vrátili do trati," popsal jezdec týmu Benzina Orlen, jenž se dlouho držel v elitní desítce. Překonal jej ale například i Baragwanath startující až s číslem 339. Dvaatřicetiletý Jihoafričan by mohl být "černým koněm" závodu, v roce 2016 byl na Dakaru třetí v kategorii čtyřkolek.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší obhájce prvenství Ricky Brabec z USA. Nejlepším Čechem byl na 24. místě Martin Michek, který před rokem dlouho bojoval o pozici nejlepšího nováčka. Na lídra ztratil 40 sekund.

"První políbení dakarské etapy a je z toho asi dobrá startovní pozice. Byl to jedenáctikilometrový mazec, masakr. Na trati bylo docela dost šutrů, jelo se přes horu, v takovém ďolíku, do řečiště. Dalo se tam spadnout a jsem rád, že jsem to zvládl. Zase to máme dobře rozjeté," řekl jezdec týmu Orion Moto Racing Group.

V kategorii čtyřkolek obsadil Tomáš Kubiena šesté místo mezi šestnácti startujícími. Za vítězným Alexandrem Giroudem z Francie zaostal o 14 sekund.

Výsledky prologu se nebudou započítávat do průběžného pořadí, dosažené časy pouze rozhodly o pořadí na startu úvodní etapy. V neděli v ní čeká účastníky na trase z Džiddy do Biši dohromady 622 km, z toho 277 km bude představovat rychlostní zkouška.

Rallye Dakar - prolog (Džidda-Džidda, 129 km celkově/11 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Attíja, Baumel (Katar, Fr./Toyota) 5:48, 2. Baragwanath, Perryová (JAR/CR6 buggy) stejný čas, 3. Radžhí, Von Zitzewitz (Saúd. Ar., Něm/Toyota) -8, …11. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -17, 25. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -32, 29. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -38.

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 6:01, 2. Barreda (Šp./Honda) -6, 3. Sanders (Austr./KTM) -13, …24. Michek -40, 27. J. Brabec -54, 36. Engel (všichni ČR/KTM) -1:06, 41. Podmol (ČR/Husqvarna) -1:18, 44. Pabiška -1:20, 50. Krejčí (ČR/KTM) -1:47, 60. Lhotský (ČR/Husqvarna) -2:32.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 7:35, …6. Kubiena (ČR/Yamaha) -14.