Prokletí Buggyry pokračuje, součástka za tisíce hatí veškeré naděje

před 1 hodinou

Naděje Aleše Lopraise na letošním Dakaru hatí servo pumpa, jejíž cena je v porovnání s cenou celého závodního speciálu Tatra Phoenix zanedbatelná. Buggyra už zajistila leteckou dopravu nové série dílů přímo do Bolívie.

Oruro - "Prokletá servo pumpa!" chtělo by se vykřiknout pilotovi Tatry Aleši Lopraisovi. Jezdec týmu Buggyra musel včera na Rallye Dakar tento díl měnit už třetí den po sobě. Nositel slavného "dakarského" jména neskrýval zklamání.

"Popravdě moc pozitivních slov nenacházím. Navíc je to závada, která nás stojí nervy. Probíhá to tak, že se nám sekne řízení a o osm metrů vyskočíme z pisty. Jsou tam tedy myšlenky na přežití, rozbít to můžeme ve vteřině a takovéto závodění mne nebaví. Musíme najít příčinu a vyřešit to, ať můžeme pokračovat dál. Díky zrušené etapě na to teď máme dva dny,“ uvedl v cíli pětadvacátý Loprais, kterému zrušení sobotní etapy kvůli průtrži mračen přišlo náramně vhod.

A o co vlastně jde? Servo pumpa je sice díl stojící jen několik tisíc korun, jenže zajišťuje posilování řízení, což je u závodního kamionu nezbytná věc. Jinak totiž s volantem mnohatunového speciálu nehne ani kulturista.

"Vypadá to, že pumpy z této série nevydrží extrémní zatížení nebo se dokonce jedná o vadnou sérii. Všechny díly samozřejmě prochází testováním, ale nasimulovat extrémní zatížení v těchto podmínkách a nadmořských výškách není úplně možné. Odchází nám jedno servo za druhým a už nemáme s čím jet. V neděli ráno dorazí do La Pazu série s odlišnou specifikací, kterou ihned nasadíme, a tak nám zrušení dnešní etapy popravdě pomůže. Ztratili jsme tím hodně času. Důležité ale je, že stále můžeme pokračovat,“ popsal téměř kritickou situaci manažer týmu Jan Kalivoda.

Smůlu měl ve zkrácené páté etapě také Martin Kolomý: bloudil a měl dva defekty pneumatik. Přitom ještě v polovině měřeného úseku vedl.

"První půlku etapy jsme vedli, ale ve druhé části jsme měli problémy s navigací, když to bylo špatně napsané od pořadatelů. Na konci jsem ještě přeletěl hranu duny, za kterou byly asi nějaké kameny, a roztrhl jsem dvě gumy. Tam jsme opět ztratili, ale to jsou závody a pro všechny je to stejný. Nezbývá nám nic, než se s tím smířit a bojovat dál,“ uvedl v promáčeném bivaku bruntálský pilot.

autor: Radek Vičík | před 1 hodinou

Související články