"Posedlý" Macík dělí přípravu na Rallye Dakar mezi jezdce a manažera

Úspěšný pilot kamionu na Rallye Dakar byl vždy mužem mnoha profesí. Teď mu nejvíc času zabírá vlastní příprava na soutěž a také komunikace se zahraničními partnery jeho týmu MM Technology. Ten staví závodní speciály pro celou řadu dalších závodníků.

"Jako jezdec se teď, půl roku před Dakarem, cítím v nejlepší formě, ale bohužel je červen," prohodil se smíchem v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz během nedávné oficiální prezentace Rallye Dakar v Praze.

Zdá se, že šest měsíců je dlouhá doba, ale příprava na slavnou soutěž si žádá hodně času.

"Chci se soustředit na letošní sezonu a neřešit, co bude za rok a podobně. Máme samozřejmě určité taktické a strategické plány, nicméně teď je pro mě nejdůležitější fyzická příprava. Po letošním Dakaru jsem se dával dlouho do kupy s fyzioterapeutem i s doktory," připomněl benešovský rodák s tím, že nyní je už stoprocentně fit.

První ostrou zkouškou bude červencová soutěž Baja Aragon. Pak bude následovat náročná Marocká rallye, která je posledním dílem Světového poháru. "I když tam nepojede moc kamionů, chceme uspět," věří Macík, který o triumf bojuje s Nizozemcem Keesem Koolenem v dalším voze vyrobeném v Sedlčanech.

Otec konstruuje, syn radí

Pro Macíka se teď doma staví zcela nový speciál. "Kompletně technický vývoj nechám na tátovi, který vede vývojový tým. Dávám podněty k tomu, co a jak zlepšit. Samozřejmě se dostáváme do sporů. On to vidí z technického hlediska a auto hlavně zvenku, zatímco já přináším své pocity. Jak se v autě cítím, jak to bolí, jak ho ovládám," uvedl Macík.

"Zpětnou vazbu dostáváme i od pilotů našich kamionů, které šly do světa. Řešíme spolu naprosté detaily: uchycení věcí, rozložení váhy, hrozně si hrajeme s materiály a váhou. A teď i novými technickými pravidly. Nesmíme zapomenout ani na elektroniku, která je dneska hodně složitá," popsal Martin junior komunikaci s Martinem seniorem.

Vedle vlastní přípravy našel sympatický jezdec seberealizaci i v jednání se zahraničními partnery, protože sedlčanská firma MM Technology se postupně stala největším dodavatelem kamionů pro Dakar.

Nedávno její Iveco převzala nizozemská stáj Fireman Dakarteam a nejnověji německý nováček Ruhrtal Racing. A to je jen část kamionů, které "u Macíků" pro obchodní partnery v posledních letech připravili.

"Strašně rád se pouštím do role člověka, který je v kontaktu s lidmi ze zahraničí. Ukazuju jim, jak to děláme my, a chci být nejlepší v tom, co děláme. Chci to skloubit se svojí závodní kariérou, což není vůbec jednoduché," uvedl muž mnoha profesí, který také vede produkci ve společnosti MM Production.

"Asi nejsem úplně normální člověk. Pracuju šestnáct hodin denně, s rodinou jsem minimálně, je mi to hrozně líto. Snažím se pro ni najít co nejvíc času, ale tahle práce mě pohltila," přiznal Macík.

Z kina pod širé nebe

Aby toho neměl málo, také letos se rozhodl přetavit svoji show Posedlí Dakarem z kinosálů v "open air" setkání s fanoušky. První bude příští víkend v Sedlčanech a druhé 30. 7. v Přerově.

Nápad na takovou akci se zrodil loni, kdy šlo vlastně o náhradu za sérií pořadů v kinech po celém Česku a Slovensku zrušených kvůli covidu-19. Do Sedlčan tehdy přišly téměř tři tisíce lidí, do Přerova tisícovka.

"Všichni si to chválili, tak jsme se rozhodli uspořádat podobnou akci i letos. Jsem strašně rád, že naše pozvání přijala velká většina českých závodníků z Dakaru. Diváci uvidí v akci spoustu techniky. Hrozně jsme zvědaví, jak si lidé poradí v soutěži o výměnu 140kilové pneumatiky na kamionu. Pro nás je to prostě mega akce léta," těší se Macík na obě venkovní show, na které se potká s řadou českých kolegů z Rallye Dakar.