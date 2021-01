Podmol je jako Střihoruký Edward. Neotevřel jsem si ani láhev, prozradil při Dakaru

Nečekané zdravotní problémy musel ve volném dnu na Rallye Dakar řešit český motocyklista Libor Podmol. Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu, který startuje na legendárním závodě poprvé v kariéře, má záněty šlach na rukách. V neděli by ale na startu 7. etapy neměl chybět.

"Vzbudil jsem se ve čtyři hodiny ráno a nemohl otevřít pet láhev. Mám velký zánět šlach. Moc mě to mrzí. Mažu to různými mastmi, používám magnetickou terapii a dělám si masáže," uvedl Podmol.

"Připadal jsem si jako Střihorukej Edward, jen místo nůžek jsme měl nateklé prsty," přirovnal se na Instagramu k populární filmové postavě.

Na zlepšení jeho stavu se podílel i fyzioterapeut Buggyry David Janoušek, který Podmolovi pomáhal již v minulých dnech.

"Byl jsem dost v šoku a začal jsem propadat panice, i díky pomoci Davida se moje ruce zlepšily," řekl Podmol, jemuž patří 43. pozice v průběžném pořadí se ztrátou téměř sedmi hodin na vedoucího Australana Tobyho Price. Mezi nováčky je desátý.

Podmol již před startem Dakaru věděl, že ho čeká náročný závod, problémy má hlavně s častými pády.

"Jsem už ale trošku fyzicky a psychicky rozhozený, ruka neposlouchá. Po pátečním pádu mám modřinu na stehně, do toho povyhozené žebro z předchozích dní… Moc padám a moc se ničím, je to fakt neskutečně náročné," přiznal šestatřicetiletý motokrosař, který chtěl na Dakaru startovat už před rokem.

V květnu 2019 si ale v Mnichově při freestyle motokrosu zlomil obě nohy, podstoupil několik operací a lékaři mu nohy museli zpevnit 39 šrouby.

Nyní má Podmol před sebou jen jeden velký cíl - dojet příští týden v pátek do Džiddy a dokončit to, co jeho otec v roce 1994 nedokázal: úspěšně absolvovat Dakar.