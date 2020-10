Podmol doma skočil salto na motorce pro Dakar. Teď přemýšlí o přemetu na duně

Libor Podmol se odhodlal k riskantnímu skoku. S těžkou motorkou pro Rallye Dakar udělal salto.

Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu se sice v letošním roce rozhodl věnovat dálkovým rallye a chystá se na Dakar, na motorce ale skáče dál. V minulém týdnu doma na zahradě skočil salto s motocyklem, s nímž bude příští rok na slavné soutěži startovat.

"Salto s dakarskou motorkou jsem měl v hlavě od té doby, co jsem si ji koupil. Byl jsem trochu nervózní, ale věřil jsem si. Dopadlo to skvěle," uvedl Podmol, když na sociálních sítích zveřejnil záběry ze svého triku.

"Po srpnové Řecké rallye jsem se začal lehce věnovat freestylu. A po exhibici v Itálii jsem se cítil dobře. Venku bylo krásně, takže jsem na zahradě nafoukl dopadovou plochu a šel na to," uvedl šestatřicetiletý jezdec.

Libor skočil přes dům, Filip přes Taxis

Podmol je podobnými kousky vyhlášený. V červnu 2018 přeskočil rodinný dům a přidal k tomu i salto. O rok později se v Pardubicích chystal na Taxisův příkop, ale zranil se a musel za něj zaskočit mladší bratr Filip. Tentokrát se rozhodl, že svůj pokus neoznámí dopředu a o salto s nezvykle těžkým motocyklem se pokusí sám.

"Byl tam jen jeden kameraman a mechanik, na salto se přišla podívat i žena od plotny. Panovala tam taková poklidnější atmosféra. Ale co si budeme povídat, bylo to pár dní před odjezdem na zatím největší rallye závod, takže jsem si nemohl dovolit udělat chybu," pousmál se Podmol. Salto vzad skočil hned několikrát.

Přiznal, že měl před svými pokusy obavy. "Nejvíc jsem se bál dopadu. Ta motorka je celkově taková neohrabaná. Je to tak trochu, jako bych dopadal s kamionem. Vše je technicky mnohem náročnější. A taky jsem měl obavy z představy, že něco udělám s drahou motorkou nebo se svým tělem. V životě je občas prostě potřeba trochu zariskovat," řekl Podmol, který si loni v dubnu na světovém šampionátu v Mnichově při pádu zlomil obě nohy.

Byla to světová premiéra?

Rodák z Ostravy myslel, že bude prvním jezdcem na světě, který podobný trik s dakarským speciálem předvede. Nakonec ale zjistil, že jej už před lety zvládl i Španěl Marc Coma, který Dakar pětkrát vyhrál.

"Bylo to v Madridu v roce 2011. Motorka sice vypadala jako dakarská, ale byla na motokrosovém podvozku. Takže se sériovou dakarkou jsem vlastně skočil flip jako první na světě, ale tím se nechci moc chlubit. Dám s ní něco, s čím budu moci říkat hrdě world first, jen mi dejte trochu času," slíbil Podmol.

Teoreticky by se mohl o salto pokusit na samotné legendární soutěži. "Dát to na duně je určitě výzva. Řídím se heslem: Nic není nemožné. Určitě mám v hlavě více šílených kousků, backflip byl jen začátek," řekl Podmol, jenž ve středu odstartuje ve Španělsku do Andalucía rallye a čeká ho zatím největší test před blížící se dakarskou premiérou.