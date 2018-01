Ouředníčkovi před Dakarem hořela baterie v autě, o start ale nepřijde

před 5 hodinami

Nečekané problémy musel před startem Rallye Dakar řešit tým Tomáše Ouředníčka South Racing Central Europe. V jejich vozu Ford Ranger totiž poté, co auto převzali v přístavu, explodovala a začala hořet baterie. Naštěstí se jim ale podařilo problém rychle vyřešit a oheň uhasit. "Dva roky se připravuji na tento závod. Rozhodl jsem se vypustit loňský ročník, abych veškerou svou energii i prostředky mohl vložit do letošního 40. ročníku. Nedokážu ani popsat, jak jsem se cítil, když jsem zjistil, co se stalo. Pořád jsem ještě v šoku," uvedl Ouředníček v tiskové zprávě. Oheň však nakonec vůz výrazněji nepoškodil, mechanici jej zvládli opravit a připravit na dnešní technické přejímky.

