Pro Penthouse fotit nechci, říká Roučková. Místo Dakaru stráví Vánoce v garáži

Olga Roučková přišla kvůli komplikacím se sponzory o start na první Rallye Dakar v Saúdské Arábii. 35letá závodnice ovšem nepropadla sebelítosti a už se vrhla do přípravy na novou sezonu. "Připravuji také čtyřkolku. Ta stála v garáži zakonzervovaná bez dotknutí po předminulém Dakaru, takže si asi umíte představit, kolik je na ní práce," uvedla v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz

Je vám hodně líto, že třetí start na Rallye Dakar nevyšel?

To se snad ani nedá popsat.

Budete sledovat dění na lednovém Dakaru?

Rozhodně budeme. S Danielem (Zelenkou, navigátorem - pozn. red.), Vencou (Huclem, mechanikem - pozn. red.) a celou tlupou, co nám pomáhala stavět našeho dakarského Can-Am Mavericka XRS, jsme se domluvili, že budeme fandit společně. Budou to takové ty správné dakarské dýchánky na podporu nejen českých závodníků, přátel kamarádů - které jsme si za ty dva roky na Dakaru vytvořili.

Od dubna se ví, že se soutěž přestěhovala do Saúdské Arábie. Kdy se objevily první náznaky toho, že vzhledem k tomu bude problém s vaším hlavním sponzorem Penthouse?

Toto byla jedna z prvních otázek, které nastaly, když jsme se dozvěděli, že se start Dakaru přesouvá právě do Saúdské Arábie.

Odvážné fotky zakazuje smlouva

Kdy a od koho přišla definitivní stopka pro Penthouse?

Toto je otázka na manažera týmu Orion Moto Racing Group Ervína Krajčoviče, který s organizátory jednal. On také stojí za spoluprací s magazínem Penthouse.

Nelákalo by vás nějaké odvážnější focení?

Ne ne, opravdu ne. Dokonce máme ve smlouvě, že žádné takové focení nebude probíhat.

Ještě v listopadu probíhala jednání s možnými českými sponzory, která sice nedopadla, ale vyšla z nich nějaká možnost ohledně spolupráce s nimi na Dakaru 2021?

Jednání jsou stále otevřená. Ale věřím, že se na Dakar brzy vrátím.

Jak prožíváte vánoční čas, máte díky absenci na Dakaru víc času na cukroví a další přípravné práce?

Nejdřív jsem si myslela, že budu mít kupu času. Ale opak se stal pravdou. Nejenže připravuji na příští sezonu doprovodnou techniku, ale také čtyřkolku. Ta stála v garáži zakonzervovaná bez dotknutí po předminulém Dakaru, takže si asi umíte představit, kolik je na ní práce.

Přiznávám, že aby mě doma nezabili, a taky jsem si udělala malé očko na příští rok, kdy chci závodit co nejčastěji, snažím se s rodinou připravit několik druhů cukroví, vánočky, domácí vaječňák… Zatím se nám daří to všechno u pečení dokonale ochutnávat, takže nevím nevím, jestli mi do Vánoc něco zbude.

Hodně času věnujete fyzické přípravě. Co vás na extrémních závodech baví a láká?

Fyzická kondice jde ruku v ruce se závody rallye. Když pominu, že musím mít připravenou závodní techniku, potřebuji být připravená psychicky a hlavně fyzicky. Tyto atributy jsou v závodech velmi důležité a jedno bez druhého nefunguje. Protože mě po těch letech moc nebaví zvedání tun železa ve fitness centru, tak jsme s trenéry zapojili přípravu na OCR závodech (běžecké překážkové závody), kde trénuji jak psychickou odolnost, tak fyzičku.

A co mě na nich baví nejvíc? Překonávání sama sebe. Posouvání limitů a hranic, o kterých si často říkám, že to snad už ani nejde posunout dál. S týmem CZexxx se mi povedlo vyběhnout třetí místo na mistrovství světa Spartan Race Trifecta World v mé věkové kategorii.

Jste členkou Dukly Praha. Jak jste se do armádního klubu dostala a co vám to dává do závodění?

O spolupráci s ASC Dukla Praha jsem zažádala asi před třemi lety. Dukla byla a je pro mě ikonou, kde jsou a byli ti nejlepší z České republiky. Jsem moc vděčná za to, že mohu využívat to nejlepší zázemí pro sportovce, které dle mého názoru má právě Dukla.

Nový Maverick i oprášená čtyřkolka

Na Dakaru jste přesedlala ze čtyřkolky do buginy. Ještě se na čtyřkolku občas posadíte?

Přiznám se, že letos nebylo tolik příležitostí, což bych příští rok chtěla změnit. A opět si zazávodit o titul v evropské, ale i světové sérii.

Už víte, na jaké závody vyrazíte v příští sezoně a s jakou technikou?

Určitě se postavíme s Danielem Zelenkou a novým Maverickem XRS do maďarského šampionátu, který čítá šest závodních víkendů. Se čtyřkolkou se postavím na start evropského a světového mistrovství FIM Baja. Když vyjdou finance, rádi bychom se postavili také na start Hellas Rallye.

Držíte ochrannou ruku nad několika talentovanými mladými závodnicemi, myslíte, že se mezi nimi najde vaše budoucí nástupkyně na startovní listině Dakaru?

Určitě bych to nebrala tak, jako že moje nástupkyně. Holky už teď jsou lepší než já, a to jsou ještě puberťačky. Vše má svůj čas a nikdy nevíte, co bude za rok, natož za pět let.