Navzdory nejistotě Roučková tvrdě trénuje. Šití roušek vyměnila za přípravu na Dakar

Kapitán fotbalistů Mladé Boleslavi Marek Matějovský prodloužil s klubem smlouvu o další sezonu. Osmatřicetiletý záložník se momentálně zotavuje z opakované operace achilovky a do obnoveného ročníku první ligy už nezasáhne.

"Jsem rád, že i v situaci, ve které jsem kvůli zranění, můžu s klubem podepsat prodloužení smlouvy a dál spolupracovat. Nechci teď dělat nějaké velké závěry a prognózy, kdy a jak se vrátím na hřiště. Jsem především rád, že můžeme spolu dál fungovat," citovaly klubové stránky Matějovského.

Kapitán Středočechů si v lednu přetrhl achilovku v přípravném utkání na Maltě a musel na operaci. Na konci dubna si při posilování na kole zranění obnovil a podstoupil další zákrok. Na nepřízeň osudu si ale nestěžuje. "V žádném případě. Po celou dobu fotbalové kariéry se mi vážnější zranění vyhýbala a s tím, co mě letos postihlo, se musím vypořádat. Beru to, jak to přišlo a jak to je," uvedl Matějovský.

Předběžný termín návratu na hřiště si nestanovil. "Cítím se dobře, poslední kontrola potvrdila, že léčba probíhá, jak má, a tak začnu s posilováním. Nedám žádné prohlášení, nestanovuji si žádné cíle, uvidím, jak to půjde den po dni, a podle toho se rozhodnu, zda a jak budu pokračovat," prohlásil bývalý hráč Jablonce, Sparty a anglického Readingu.

Klubový prezident Josef Dufek očekává, že se Matějovský vrátí na hřiště v plné síle. "A především s herní kreativitou, kterou spoluhráči efektivně využívají a které se soupeři obávají," řekl Dufek.

Matějovský je rád, že se liga po více než dvouměsíční pauze zaviněné pandemií koronaviru dohraje, ačkoliv sám do ní nezasáhne. "Fotbal jistě chyběl nejen nám, hráčům, ale i většině lidí," řekl někdejší český reprezentant. Jeho týmu patří po nekompletních 24 kolech pátá příčka a Matějovský věří, že si Středočeši vybojují účast v evropských pohárech. "Budu fandit, aby se to povedlo. Jsem přesvědčený, že máme dostatečnou hráčskou kvalitu, aby se nám to povedlo," prohlásil.