Zrádné Maroko připravilo Ouředníčka o šanci na obhajobu, Loprais je třetí

před 30 minutami

Tomáš Ouředníček se na Marocco Desert Challenge devětkrát otočil přes střechu a zničil svůj Ford.

Touzounine - Náročná Morocco Desert Challenge má za sebou první dvě etapy, které ukázaly zrádnost celé soutěže. Obhájce prvenství mezi automobily Tomáš Ouředníček skončil v první etapě, když těžce havaroval. Aleš Loprais se v silné konkurenci kategorie kamionů drží na třetím místě.

Ouředníček startoval do prologu z první pozice, což se nakonec neukázalo jako výhoda. Na závěrečném 25kilometrovém rovném přímořském úseku jeho Ford Ranger narazil v rychlosti kolem 170 km/h do písečné zdi, kterou vytvořil odliv.

"Byla to velmi krásná zkouška a dařilo se nám. Bohužel se stalo, co se stalo. Jsem rád, že jsme s Davidem v pořádku a mohu jen děkovat za všechna bezpečnostní opatření, která jsou dnes platná. Šli jsme asi devětkrát přes střechu a auto je na totálku," uvedl v bivaku první etapy smutný Ouředníček.

V kategorii automobilů zůstal Boris Vaculík, který ve druhé etapě zaznamenal osmý nejrychlejší čas a stejná pozice mu patří také v průběžném pořadí. "Bylo to hodně těžké a obtížné, ale jsme tady což je důležité. Jsme tu ale bez asistence, která řeší technické problémy. Doufám, že stihnou včas dorazit a stihneme servis závodního auta," uvedl Vaculík.

Loprais si na své konto připsal druhý a třetí nejrychlejší čas a třetí pozici drží také v průběžném pořadí.

"Byla to opravdu drsná etapa. Na začátku jsme se dostali do vedení. Poté jsme ale udělali navigační chybu a předjelo nás asi pět kamionů. Bohužel jsem se zařadili za jeden z manů, který nás asi dvě stě kilometrů nepustil, což jsem už dlouho nezažil. V neutralizační zóně jsme pak vyměnili dvě pneumatiky, které to v té stíhací jízdě hodně schytaly," uvedl v bivaku druhé etapy zkušený pilot Tatry, který na vedoucího Martina Van den Brinka v Renaultu ztrácí osmnáct minut.