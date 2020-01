Šoltys bude na Dakaru posledním Čechem v Tatře, nové destinace se nebojí

Martina Šoltyse čeká za volantem Tatry v barvách Buggyry třetí start na Rallye Dakar. Ale vzhledem k tomu, že mu bude poprvé chybět týmový parťák a soutěž se premiérově pojede v Saúdské Arábii, čeká jezdce kamionu velká výzva.

"Pojedu potřetí v řadě, takže bych mohl říct, že prodám zkušenosti. Na druhou stranu budeme v Saúdské Arábii všichni nováčky. Nerad dělám nějaké prognózy, před rokem to vypadalo vzhledem ke konání Dakaru v jediné zemi velmi jednoduše, pak z toho byl v Peru po navigační stránce mimořádně komplikovaný ročník," uvedl jezdec Buggyry.

To, že pojede v lednu bez týmového kolegy v druhém kamionu, Šoltys neřeší. "Myslím si, že se pro mě nic nemění. Stejně předloni jel Martin (Kolomý) před námi a nemohl mi pomoct. A když jel loni za námi, tak k nám nedojel, protože skončil dříve než my. Myslím si, že se nic nemění a člověk se musí spolehnout sám na sebe," řekl.

Šestačtyřicetiletý pilot zůstává posledním Čechem, který se na start Dakaru postaví s Tatrou. I když Aleš Loprais má na svém voze velkou část konstrukce z kopřivnického vozu, jeho stroj dostal oficiálně logo značky Praga. Vozy Tatra Jamal z garáží ostravského Bonver Dakar Teamu budou pilotovat Polák Robert Szustkowski a Patrice Garrouste z Francie.

"Tatra má jiný koncept než ostatní. Má to svoje výhody i nevýhody. Jedna z nevýhod je, že auto je oproti konkurenci těžké, ale zase v jiných ohledech je to výhoda. Pokud budou v Saúdské Arábii rozbité štěrkové cesty, jak se někde objevuje, tak bychom mohli využít právě podvozku Tatry. Uvidíme," míní Šoltys.

Přesun z Jižní Ameriky na Blízký Východ jezdce Buggyry nijak netrápí. "To, že pojedeme jinde, je jedno. Dakar je vždy jedinečný. Nikdy se nejede dvakrát za sebou po stejných kolejích, a i kdyby se jelo, tak si to člověk stejně nezapamatuje. Kilometrů je tolik, že je to jedno," prohlásil rodák z Rokycan.

Cílem jsou hlavně data

Roudnický tým startuje do slavné soutěže s realistickými ambicemi. "Letos sice o beduínovi nehovoříme, což ale v žádném případě neznamená, že se chceme jen zúčastnit. Vždyť Martin (Šoltys) loni ještě tři etapy před koncem držel první desítku. Přípravě kamionu jsme věnovali stejnou pozornost a úsilí, jako v letech minulých," potvrdil mentor týmu Martin Koloc.

Zároveň ale připouští, že základním Šoltysovým úkolem bude dojet do cíle. "Dva týdny trvající rallye, navíc ve zcela neznámém prostředí, představuje velkou výzvu. V Saúdské Arábii se pojede minimálně pět ročníků, proto je docela logické, že pokud chceme stavět kamion s vítěznou perspektivou, potřebujeme data z více než tří etap," dodal boss Buggyry.

Vedle Šoltyse bude mít Buggyra želízko v ohni v podobě navrátilce Josefa Macháčka. Doyen Dakaru ale vymění čtyřkolku za nyní velmi populární buggynu kategorie SSV. Roudničtí navíc dodávají své motory Gyrtech ambicióznímu běloruskému týmu MAZ, tedy soupeři v kategorii kamionů.