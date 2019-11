Prokop po těžké havárii stvořil pro Dakar monstrum a našel nového spolujezdce

Martin Prokop je i přes těžkou havárii v Marocké rallye připraven na lednový Dakar. Zraněného navigátora Jana Tománka nahradí Viktor Chytka.

"Z toho auta šlo po Maroku použít? Asi jen pilot," řekl s nadsázkou 37letý pilot týmu MP-Sports na čtvrteční tiskové konferenci. "Ale ne, mohli jsem do nového auta použít i motor a diferenciál," dodal.

To ale bylo skoro všechno. Trubkový rám, klíčový pro konstrukci závodního speciálu i bezpečnost posádky, byl poničený a řada dílů ležela rozházena po poušti po krkolomné bouračce.

"Byl zázrak, že se nám podařilo sehnat nový rám a další potřebné díly, protože ty jsme v dílně neměli. Ford Raptor je postavený prakticky znova," vysvětlil jihlavský závodník.

Pak se rozhovořil o konstrukci svého vozu pro Rallye Dakar. "Na rozdíl od WRC tady není rám přivařený ke karoserii. Je to takové monstrum. Vždycky jsme si říkali, že zničit ho bude znamenat, že to někoho z nás bude šeredně bolet. A to se bohužel naplnilo," připomněl Prokop zranění svého dlouholetého navigátora Jana Tománka.

Crashed in Stage 3 of @MarocRallye 🤕 Update will follow later. Thanks for support to all fans ✌️ pic.twitter.com/UWjDmYNRMf — Martin Prokop (@ProkopOfficial) October 7, 2019

Nastalo tak horečnaté hledání spolujezdce. Po dvoutýdenním rozhodování nakonec kývl Viktor Chytka. Bratr uznávaného dakarského fotografa Mariana letos s Prokopem už jednu soutěž jel.

"Absolvovali jsme spolu už nějaké kilometry. Martin není zvyklý moc chválit. Takže když mlčí, je to dobré znamení," uvedl Chytka.

Kolomý se kanibalizace auta nebojí

Ten není na Dakaru nováčkem. Dvakrát už navigoval v "ostrém závodě" a má na svém kontě i několik účastí v novinářském autě po boku bratra a dalších fotografů.

Stejně jako v Peru bude mít Prokop i na Dakaru 2020 v týmu druhý vůz. Po deseti letech za volantem kamionu čeká premiéra v autě Martina Kolomého.

I pro zkušeného pilota bude platit to, co před ním pro Tomáše Ouředníčka. Tedy v případě potřeby dodá díly ze svého Fordu. A to i za cenu, že by to znamenalo konec v rallye.

Toho se ale Kolomý nebojí. "Vždycky jsme si s technickými problémy dokázali poradit, auto nějak složili a dojeli do bivaku," nechal se slyšet populární jezdec z Bruntálu.

Rallye Dakar se pojede celá na území Saúdské Arábie. Soutěž startuje 5. ledna a cíl je naplánován na 17. ledna.