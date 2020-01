Prokop byl znovu u vážné havárie, špatnou náladu mu na Dakaru zlepšoval jeho tým

Martin Prokop byl s letošním účinkováním na Rallye Dakar spokojen tak napolovic. Dvanáctým místem sice nedosáhl kýženého umístění v top 10, ale na druhou stranu ho potěšila velká soudržnost a duch jeho týmu MP-Sports.

"Se sportovní částí úplně spokojeni nejsme. Auto nejelo úplně podle představ. Bohužel jsme se v žádné etapě nedostali do první desítky," uvedl jihlavský jezdec na úterním setkání s novináři.

Téměř v cíli každé etapy po zhlédnutí výsledků upadl do trudomyslnosti, ze které ho ale rychle dostali jeho vlastní lidé. "Tým fungoval skvěle. Dokázal mě držet nad vodou v dobrých i špatných časech. K večeři jsem chodil zamlklý a končili jsme ji zvesela. Vždycky bylo čemu se zasmát," pochválil pilot Fordu partu v bivaku.

Vrásky přibyly Prokopovi ještě před startem soutěže. Jeho plánovaná dvojka, Martin Kolomý, rozbil svůj vůz v poslední testu už na území Saúdské Arábie.

"Ta zprávě mě hodně zaskočila. Snad ani ne to, že Martin boural, ale v jakém byl stavu. Po zkušenostech po naší velké havárce v Maroku jsem hned vzal našeho týmového lékaře a jeli jsme co nejrychleji za Martinem. Když jsem viděl, že je nad tím prasklý ochranný rám, bylo jasné, že auto nebude moci startovat. Ale pro nás bylo důležité, aby celá posádka byla v pořádku," uvedl jezdec, který letos slaví deset let spolupráce se značkou Ford.

Cestou za zraněným Kolomým a jeho navigátorem Jiřím Strossem závodník neplánovaně splnil sen týmovému lékaři. "Vždycky se chtěl svézt v závodním autě. Ale určitě ne za takových okolností," dodal.

Týmu MP-Sports tak rázem zbyl jediný vůz a jeho lídr musel měnit strategii. "Z toho, jak jsem Martina pomáhal nakládat to vrtulníku, jsem byl hodně špatný. Je to jako když osiříte, musela přijít na řadu jiná strategie. Když jsem odstartoval do závodu, už jsem na to nemyslel, ale pořád jsem měl na paměti to, že člověk není nesmrtelný," zafilozofoval závodník.

Při říjnové nehodě v Marocké rallye Prokop přišel o zraněného navigátora Jana Tománka, kterého narychlo nahradil Viktor Chytka. "Moc nechválím. U mě je pochvala, když mlčím. Tak tady budu výrazně mlčet," pobavil jezdec novináře, když přišla řeč na jeho kopilota.

Prokop je letos také členem Teamu Orlen, který zformoval polský vlastník české distribuční sítě pohonných hmot a motorových olejů Benzina. V pondělí shrnuli první Dakar na Blízkém východě a 37letý jezdec tak mohl porovnat zájem o tuto soutěž v Česku a Polsku.

"Popularita Dakaru u nás je extrémní, lidé nesledují ani tak výsledky, jako všechny naše příběhy. V Polsku se to fanoušci zatím učí," uvedl Prokop.

Navigátor Chytka přišel s nečekaným poznatkem, kde všude letošní Rallye Dakar v Česku sledovali. "Mám klienta v pankrácké věznici, k němuž docházím asi už půl roku. Když jsem tam teď přišel, všichni mi gratulovali k našemu výsledku," uvedl profesí advokát.