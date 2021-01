"Budu se o desáté místo rvát." Michkovi jde na Dakaru o životní výsledek

Martin Michek ví, co je v pátek v sázce. Takhle se hecuje před poslední etapou Rallye Dakar, v níž se popere o skvělé desáté místo mezi motocyklisty.

V předposlední etapě se jezdec týmu Orion-Moto Racing Group posunul do vytoužené první desítky a v závěrečném dějství je připraven udělat maximum, aby získanou pozici udržel. A pokud by se dokázal o místo zlepšit, zapsal by se do historie slavné soutěže jako nejúspěšnější český motocyklista.

"Jdu do boje a jdu se odevzdat. Věřím, že všichni fanoušci budou se mnou a budou to se mnou prožívat. Budu se o to rvát, možná to teď řeknu trochu bláznivě, pojedu přes závit. Nenechám to ležet na zemi," prohlásil motocyklista.

O zatím nejlepší výsledek se v roce 1998 postaral Stanislav Zloch, který byl při svém druhém startu (podobně jako nyní Michek) na Dakaru desátý.