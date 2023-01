Michek chce i přes zranění uspět v nerovném souboji s továrními jezdci

Martin Michek atakuje po první polovině Rallye Dakar první desítku pořadí motocyklistů. Chce se do ní dostat i přes zranění nohy, které před volným dnem utrpěl. "Desítka je blízko, ale zároveň daleko. Jsou v ní jezdci, kteří opravdu chtějí vyhrát celou soutěž. A mezi továrními jezdci to není vůbec jednoduché," uvedl v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně.cz

Jak je na tom vaše pravá noha po nedělním karambolu?

Momentálně jsem se vzbudil a noha je oteklá, kotník je šíleně oteklý z obou stran. Snažíme se pro to dělat maximum, hodně ledujeme. Ještě přijdou fyzioterapeuti. Doufám, že se nám to povede vyléčit.

Jak trávíte jediný volný den na letošním Dakaru?

Jako pokaždé - dávám se do kupy. Ležím a leduji. Tak, abych byl v pořádku a fit, mohl startovat. Není to relaxační, ale spíše zdravotnický odpočinek.

Nelitujete občas, že jste nezůstal jen u motokrosu a pustil se do dobrodružství dálkových soutěží?

Určitě nelituji. Tahle myšlenka byla ve mně dlouhé roky, když s ní přišel šéf týmu Orion - Moto Racing Group Ervín Krajčovič. Opravdu jsem nad tím přemýšlel a nelituji toho. Dakar je vrchol pyramidy motorsportu.

Jak je podle vás možné, že v ropné velmoci, jakou je Saúdská Arábie, byl takový problém s benzínem? Kvůli němu v soutěži skončil váš týmový kolega Milan Engel, měl jste problémy s palivem i vy?

Sami tady malinko nevíme, proč se to děje zrovna zde, proč je benzín problémový. Na benzínkách nám tankují do kýble a díváme se, jestli je v pořádku. Nevím, proč nám sítka v čerpadlech tak zanáší, je to velká neznámá. Nicméně doufám, že se to všechno vyřeší. Momentálně se ale jede.

Říká se, že tohle je nejtěžší Dakar v Saúdské Arábii. Souhlasíte s tím? Co je pro motorkáře těžší: vysoké duny, nebo uskákaná kamenitá cesta?

Určitě bych souhlasil. Já jsem zažil všechny Dakary, které se uskutečnily v Saúdské Arábii. Proto mohu potvrdit, že tento ročník je fakt dost, dost drsný. Ty první etapy byly výživné. Pro mě jsou spíše těžší jízdy v kamenitých cestách, ten kámen vám totiž neuhne. V dunách to odsýpá a je mi to bližší.

Většina českých závodníků, včetně vás a Milana Engela, sedlá motocykly značky KTM. Čím to, že tato značka tak oslovila české jezdce?

Nevím, jestli je to přímé oslovení jezdce, ale celý tým Orion - Moto Racing Group má dlouho let k dispozici motocykly KTM, mají s touto značkou dlouholetý vztah. Na Dakaru má KTM jako jediná značka svoje servisní vozidlo s náhradními díly. To je pro nás příjemné, když se něco rozbije, můžeme je požádat o náhradní díly. Můžeme si vybrat cokoliv, co chceme. Je tam spokojenost z obou stran.

Jak jste spojen se svými výkony v první polovině Dakaru?

Výkony jsou velmi dobré. Chtěl jsem být mezi rychlými kluky, na dostřel fabrických jezdců. A to dokazuji. Já jsem rád za výsledky, které mám v polovině Dakaru a budu se je snažit vylepšit.

Jste kousek od elitní desítky průběžného pořadí. Váš tým Orion - Moto Racing Group má sice už velmi dobré renomé, ale i tak: jak moc je těžké bojovat s jezdci továrních stájí?

Desítka je blízko, ale zároveň daleko. Jsou v ní jezdci, kteří opravdu chtějí vyhrát celou soutěž. A mezi továrními jezdci to není vůbec jednoduché. Pojedu svoje, co jedu, a budu se snažit prodírat dopředu. Nelze to srovnávat s továrními jezdci, kteří před Dakarem najedou 50 tisíc kilometrů, to já třeba jen 2000 kilometrů. Je to nerovný boj, ale já se budu snažit je potrápit.

Nemáte chuť vyzkoušet si roli továrního jezdce? Dostal jste už někdy takovou nabídku?

Měl bych někdy chuť vyzkoušet tovární motorku. To je sen každého sportovce, vyzkoušet si top techniku. Zatím uvidíme, co se bude odehrávat, ale momentálně jsem v týmu Orion - Moto Racing Group spokojený.