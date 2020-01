"Je to skvělý trénink." Michek se po skvělém debutu na Dakaru motokrosu nezříká

Český motocyklista Martin Michek byl na Rallye Dakar blízko triumfu mezi nováčky. I přes zaváhání v předposlední etapě je s konečným 23. místem velmi spokojený.

"Dakar byl pro mě velkou neznámou. Odjel jsem prakticky jen dvě testovací soutěže. Potvrdilo se, že to je nejtěžší závod světa," uvedl 31letý motokrosař, jenž byl na Rallye Dakar nováčkem.

Byť Michkovi nakonec senzační výsledek tak úplně nedopadl, dokázal se nováček rázem prosadit mezi elitu. "Jel jsem tam s tím, že bych rád skončil v top 40. Spousta lidí mi nevěřila, když jsem říkal, že do Saúdské Arábie jedu opravdu závodit. Jsem rád, že jsem to dokázal. A i přes smolnou jedenáctou etapu jsem spokojený," uvedl jezdec týmu Moto Racing Group. "Třiadvacáté místo je úžasné, čtrnácté by bylo fantastické."

V předposledním dějství Dakaru, které bylo druhým dílem takzvané maratonské etapy, českému jezdci došel benzín. Ne, že by šetřil a na palivu nedotankoval plnou nádrž, byla to spíš nováčkovská daň.

"Otázka na palivo mě pořád štve. Není to tak, že bych neměl plnou. Ty duny však byly náročné na motor, pořád jsem ho vytáčel do vysokých obrátek. A to pak roste i spotřeba. Vědět to dopředu, zvolním. Nebyl jsem zdaleka jediný, komu se to stalo, jenže někomu pár set metrů před cílem, a mně osm kilometrů," vysvětlil závodník příčiny propadu výsledkovou listinou.

"Tovární týmy to mají vyřešené různými motorovými mapami. Neženou motory tolik do otáček a mají menší spotřebu. To je jedna z věcí, z níž jsem se poučil," uvedl Michek.

Galeje z Budějovic do Ostravy a zpátky

Co závodníka v sedle KTM na Blízkém východě opravdu zaskočilo, byly ranní teploty kolem bodu mrazu. "Představte si, že ve čtyři ráno vstanete a v zimě jedete z Budějovic do Ostravy na start ostré erzety. A pak zase zpátky do Budějovic v tom nejtěžším terénu," pokusil jezdec se přiblížit vzdálenosti, jaké museli účastníci Rallye Dakar překonávat.

Jako člověk se srdcem závodníka, jak sám sebe popisuje, Michek ani přes dobrodružství v dálkových rallye neopustí svoji "mateřskou" disciplínu: motokros.

V dresu HT Group Racing Teamu absolvuje kompletní domácí mistrovství a prosadit se chce i v evropském šampionátu. "Motokros je ideální příprava na Dakar," uzavřel jezdec, který by se v dálkových soutěžích chtěl definitivně zařadit mezi světovou elitu,