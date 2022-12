Rutina není špatná, udržuje člověka v kondici, bourá Macík zažité představy

Kdysi býval Martin Macík nejmladším pilotem kamionu na Rallye Dakar. Dnes patří mezi ostřílené jezdce a favority na vítězství v této kategorii. "Dakar je jeden z nejtěžších závodů na světě. V určitý moment jste největším soupeřem sami sobě," řekl 33letý jezdec před svým jedenáctým startem na slavné rallye v exkluzivním rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz

Vyrazíte na svůj už jedenáctý Dakar. Co děláte pro to, aby se z přípravy nestala rutina?

Do určité míry je to právě rutina, která mi pomáhá udržet se v kondici a fyzické připravenosti. To samé platí o řízení. Pokud chcete být jeden z nejlepších, musíte stále sedět za volantem, z čehož pak vznikne další vaše rutina. Naštěstí mám ale velmi nabitý životní styl a rozhodně nemohu říct, že bych se nudil, ba naopak. A tedy rutina je občas záchrana.

Cítíte, že při absenci týmu Kamaz máte šanci vyhrát?

Dle reakcí mých fanoušků rozhodně ano, dle mého názoru to vůbec není přímá úměra. Je to právě Dakar, který patří mezi nejtěžší závody na světě, není-li tím nejtěžším, a proto se nedá vůbec nic předpokládat. V určitý moment jste největším soupeřem sami sobě a pokud uděláte chybu, je jedno, kdo ve startovním poli je, či není.

V plánu je i jízda s pedálem na podlaze

Jakou taktiku chcete pro soutěž zvolit? A dá se na Dakaru vůbec nějak taktizovat?

Jasně, že dá. Pokud máme v rámci MM Technology rovnou čtyři kamiony, nabízí se hned několik možností a se zkušenostmi, které máme. Jde o propracované plány od příprav, realizací, logistiky, atd. Rád bych vám celou naši taktiku vysvětlil, ale to by pak nemusela vyjít. Proto si ji nechám pro sebe. Jedno vám ale mohu slíbit. Taktika "furt plnej" je tam taky.

Letos jste vsadili na nový kamion. V čem je Čenda jiný než jeho předchůdci?

Jsou to převážně detaily. Od Karla, se kterým jsem jel naposledy, je to hned několik změn. Ale Čenda je hlavním nástupcem Arnošta, ten pojede Dakar s holandskými hasiči. Můj Čenda má delší rozvor, který je vidět na první dobrou, jiné nastavení podvozku, částečně předělaný motor kvůli problémům v minulém roce. Máme spoustu novinek v rámci elektroniky, kterou můžete neustále zdokonalovat. Momentálně jsem jako ve stíhačce a při startu je to celkem hlavolam. Nejdůležitější ale je, že jde o vyzkoušenou koncepci a nové materiály, žádné dramatické změny, abychom neřešili zbytečné problémy. Proto jsme také jeli s novým autem už na letošní Marocké rallye, kde se nám podařilo zvítězit.

45. ročník Dakaru slibuje během etap časté změny povrchů. Co to znamená pro techniku a jak jste na to připraveni?

Toto je trend v Saúdské Arábii. V posledním ročníku, tedy 2022, jsme si již museli hodně zvykat. Jako řidič musíte jednotlivé terény přecházet automaticky. Musíte přemýšlet nad jízdou, to ano, ale nepřehánět to. Nesmí vás přechod zpomalit, ba naopak. Potřebujete mít informace od navigátora, rychlé reakce mechanika k nastavení auta, a pak už jen reagujete na detaily trati, která je před vámi.

Strašákem jezdců bude v lednu poušť Pustá končina. Co o ní dopředu víte?

Je to opravdu pustá končina a bude to velmi náročná část závodu. Několikrát jsem do ní zavítal, v roce 2020 v 11. etapě, když se nám narodila první dcera Mia, a pak tento rok během Abu Dhabi Desert Challenge. Nejde ani tak o velikost dun, ale o jejich členitost, změnu tvrdosti písku a soliska. Ta mohou být fatální.

Jak letos probíhala vaše fyzická příprava?

Tento rok jsem musel změnit hned několik věcí. Vím, že to bude znít divně, ale trénink v 25 letech byl jiný než teď ve 33. Navíc během Dakaru 2022 jsme měli dva velké skoky s tvrdým nárazem a to mi decentně pohnulo se zády. Takže od března tohoto roku probíhala rehabilitace a fyzioterapie s Davidem Vrbickým, následně fyzické silově vytrvalostní tréninky pod vedením Pavla Provázka, do toho kardio a takto stále dokola. Každý měsíc se vše mění, je to opravdu dlouhodobá příprava.

Existuje něco jako mentální příprava pilota před Dakarem?

Ano. Stoupnu si před zrcadlo a říkám tomu v odraze: "Jsi dobrej, nic tě nerozhodí, věř si…!" (smích) Samozřejmě si dělám srandu, tohle většinou říkám Ferrymu, mému navigátorovi. Určitě něco takového existuje, ale já jsem byl vždy svým mentálním koučem a neplánuju to měnit. Jedu na jedenáctý Dakar a musím být oporou pro celý tým a svou posádku.

Budoucnost kamionů na Dakaru je velká neznámá

V čem je Saúdská Arábie pro jezdce a jeho fyzičku jiná, než jak to bývalo v Jižní Americe?

Asi to není úplně změnou lokality, ale zrychlováním celé soutěže. V tom je rozhodně Dakar jiný. Hledáme způsoby, jak zrychlit, a s kamionem jsme často stejně rychlí jako osobáky. A to je hrozné tempo, i když máte omezenou rychlost na 140 km/h. Velkou změnou jsou také teploty, v Jižní Americe se střídaly, ale bylo velké horko. To teď v Saúdské Arábii nezažíváme. V příštím Dakaru nás čeká 14 etap, to rozhodně do fyzičky také zasáhne.

Váš tým MM Technology bude během soutěže servisovat vedle vašeho speciálu další tři klientské kamiony. Co to znamená pro logistiku týmu?

Věřím, že nic, co bychom neznali. Logistika je vždy součástí našich příprav a díky zkušenému týmu od vedení, manažerů po jednotlivé řidiče a asistenční techniky to bude v pořádku. Pokud jde vše hladce, není co řešit. Oříšek to bude, jakmile se budou měnit pozice pro povolenou asistenci nebo se zkrátí etapa, nebo třeba když vám nedojede jedno z aut a podobně.

Na Dakaru budete po dlouhých letech startovat s novým hlavním sponzorem. Bylo těžké v současné nejisté ekonomické situaci najít nového velkého partnera?

Sehnat takto silné partnerství není nikdy jednoduché. Je to o budování vztahů. O tvrdé práci, kterou prokážete, že se vyplatí do vás investovat. Je to o dlouhodobé dřině - o tom, jak jste vidět, jak se staráte o své fanoušky, jaké aktivity vytváříte, jaké máte výsledky a co dalšího dokážete přinést danému partnerovi nebo značce. Proto jsem hrozně rád, že jsme naši spolupráci se společností Ivar CS ještě více prohloubili a můžeme firmě pomáhat i v jiných marketingových aktivitách, které jsou mojí parketou a zároveň pracovní náplní.

Jak vidíte budoucnost kamionů na Rallye Dakar s blížící se povinností hybridních motorů?

Zatím je to velká neznámá. Každý vám řekne něco jiného. Každý, kdo se v tomto směru angažuje, preferuje svoje řešení, je jich tu hned několik. Ale jaké je to nejlepší? My se soustředíme na naši kategorii kamionů a v té je to ještě pole neprobádané, tedy v rámci závodění. Proto chceme být s MM Technology první, kdo představí závodní kamion s elektrickým pohonem. Společně s Keesem Koolenem na tom již několik let pracujeme a věřím, že v příštím roce už bychom mohli něco málo odtajnit. Určitě to nebude pro každého, ale vidím v tom možnost, pro kterou se mohou rozhodnout ti, kterým to něco říká.

Po absolvování náročné soutěže vás opět čeká vaše populární roadshow Posedlí Dakarem. Máte vůbec někdy čas odpočívat?

Jsem v nejlepších letech, s hlavou plnou nápadů a spoustu energie pro vytváření nových příležitostí. Teď určitě nemám v plánu odpočívat. Chci se věnovat dakarské komunitě, jak fanouškům, pro které právě talkshow Posedlí Dakarem děláme, tak ostatním jezdcům, nejen v ČR. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem chtěl překročit svůj vlastní stín a věřím, že toto bude jedna z těch správných cest. Vždyť uvidíte, rok 2023 bude zase plný zajímavých překvapení a na talkshow Posedlí Dakarem to nebude jiné. Těším se na všechny naše fanoušky po celé ČR.