Dakar byl pro Macíka jen začátkem dlouhé sezony, už se chystá na duny v Abú Dhabí

Martin Macík mladší letos na Dakaru na vlastní kůži poznal, že ne každý ročník končí podle plánů. Jeho posádka se ale nevzdala a nakonec vybojovala sedmou pozici.

Byť konečné umístění nebylo pro Macíka naplněním plánů, z toho, že se v poslední etapě posunul z osmé příčky kupředu, měla celá posádka velkou radost.

"Samozřejmě jsme chtěli lepší výsledek, ale tak už to na Dakaru chodí. I když jsme už nemohli bojovat o celkové čelní pozice, pořád jsme závodníci a jeli jsme naplno do posledních metrů," vysvětlil rodák z Benešova.

"Ve chvíli, kdy jsme ztratili čtyři hodiny, jsme si řekli, že budeme rádi za desítku. Pak jsme ale tahali až do konce, riskovali a bojovali," dodal navigátor František Tomášek.

Boj s Kamazy a dalšími soupeři o vylepšení loňského čtvrtého místa zhatil menší výkon motoru kamionu Iveco. Příčinou byla konečná úprava motoru, která se ale v Saúdské Arábii neosvědčila.

"Před Dakarem jsme se rozhodli pro určitá vylepšení, která se ale nakonec neshledala s úspěchem. Navíc jsme nepředpokládali, že budeme potřebovat takové množství náhradních dílů," vysvětlil Macík.

"Všechno ovlivnila velká rána ve čtvrté etapě. Tehdy jsem myslel, že to byl tak silný náraz, že to je konec. Ale šlápnul jsem na plyn a auto jelo dál. Jenže všechno, co nebylo na rámu přivařené, se o deset centimetrů posunulo. Z toho pak praskl výfuk a začaly se hromadit další opravy a výměny," dodal pilot, podle něhož se na úbytku výkonu podílela i nucená výměna turba v motoru Iveca.

Závodník připomněl, že problémy letos mělo mnoho favoritů závodního pole kamionů. "Dakar se nepovede pokaždé. Je to náročná soutěž, která trvá čtrnáct dní. A stát se může cokoliv až do posledního kilometru, o čemž se letos přesvědčila spousta posádek."

32letý pilot se před Dakarem rozhodoval, který z obou dostupných kamionů zvolí. Nakonec si nechal svůj osvědčený speciál pojmenovaný Karel a nového Arnošta pilotoval Martin Šoltys, nová posila týmu.

"Jestli by byl Arnošt lepší volba? Nevím. V Saúdské Arábii jsem v něm neseděl, tak nemůžu soudit," odmítl sympatický pilot týmu Big Shock! Racing spekulace ohledně výběru kamionu.

"Tohle auto máme už čtyři roky, jelo třetí Dakar. Je nejvyšší čas ho prodat a postavit jeden nebo radši dva nové kamiony," prohlásil týmový šéf vývoje a konstrukce Martin Macík starší.

Ten už vedle vylepšení Arnošta osnuje plány na zcela nový hybridní speciál, který budou v sedlčanských dílnách připravovat ve spolupráci s nizozemským týmem Project 2030. Jeho šéfem je byznysmen Kees Koolen, který stojí třeba za rozjezdem úspěšného rezervačního systému ubytování Booking.com.

"Ze všech týmů si pro tento projekt vybral právě nás, což je velká pocta. Koolen totiž sází jen na ty nejlepší," prohlásil s úsměvem Macík junior. Týmy Project 2030 - a také Italtrans Racing - měly na Dakaru kamiony Iveco postavené právě českým týmem.

Pilota Macíka - a celou posádku - čekají po Dakaru další podniky nově zřízeného světového šampionátu v cross-country. "Karla, náš kamion, a také Niciase, vůz týmu Project 2030, posíláme z Džiddy přímo do Dubaje. Od 5. března tam pojedeme Abu Dhabi Desert Challenge. Bude to pro nás další super zkušenost, pět závodních dní v dunách. Ladit budeme i kamiony," těší se Macík.

Součástí světového šampionátu je pro kamiony ještě podnik v Maroku. Kvůli napjaté situaci je zatím nejisté pořádání soutěže v Kazachstánu. Vedle toho pojede Big Shock! Racing také tradiční Baju Aragon a Baju Poland. Ještě předtím ale čeká Macíka a spol. série oblíbených talk show Posedlí Dakarem.