Macík si na Dakaru pořádně zaskákal. Moc nechybělo a Karel se převrátil

Martin Macík mladší vyrazil do letošního ročníku Rallye Dakar s vervou. Za volantem Iveca se dokáže prosazovat mezi výrazně bohatšími soupeři z Ruska a Běloruska. I po úterní třetí etapě plné dun si v kategorii kamionů drží průběžné čtvrté místo

Během smyčky se startem i cílem Vadí ad-Davásiru si Macík s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem Švandou dosytosti užili skoků z dun. Dvě z nich museli vyjet až napodruhé a jednou se málem převrátili. Přesto v cíli etapy našli jen tři přemožitele - vítězný MAZ a za ním dva Kamazy.

Na úvod etapy si Iveco zvané Karel muselo poradit s kamenitou tratí, která v širokých písečných platech přecházela do dun.

"Dneska jsme projeli velmi těžké duny. Dvakrát jsme museli couvat. Několikrát jsme si skočili. Na jedné obrovské duně jsem si myslel, že se převrátíme. Trať byla členitá, Byly tu brutální skály, kde jsme zase šplhali. Vyzkoušeli jsme si snad všechny terény. A také dost foukalo, takže stopy byly zakryté. Pár chybiček určitě bylo, ale jelo se nám parádně, klidně," popsal Macík dojmy těsně po dojetí etapy.

Trať byla v řadě pasáží znovu rychlá. Ve vyrovnaném pořadí kamionů šlo jen o to, kdo udělá větší chybu. A těch zásadních se posádka týmu Big Shock! Racing v dosavadním průběhu rallye vyvarovala.

V týmovém bivaku je ale zatím klid a nikdo si nepřipouští tlak po výsledku. "Když se podívám na výsledky, nepamatuju, že by naše auto jelo od začátku zamíchané mezi absolutní světovou špičkou. A jsou to další cenné zkušenosti. Je zajímavé vidět, jak spolu vedoucí závodníci spolupracují a co se vpředu odehrává," uvedl manažer týmu Martin Pabiška.