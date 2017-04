Snad už to zase nebude chorvatská dovolená, směje se nad novou trasou Dakaru Kolomý

před 1 hodinou

Ve dnech 6. - 20. ledna příštího roku se uskuteční jubilejní 40. ročník Rallye Dakar, který bude zároveň 10. ročníkem na jihoamerickém kontinentu. A největší novinkou je jeho jeho návrat k Tichému oceánu a hlavně po pěti letech k peruánským dunám. Závod odstartuje v Limě, bude pokračovat v Bolívii a cílovým městem se poprvé v historii stane argentinská Cordoba. "Čeká nás zajímavá trať, na kterou se moc těším," netajila hvězda v kategorii kamionů Martin Kolomý.v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Nejprve se vraťme ještě k letošnímu Dakaru. S jakými pocity na něj vzpomínáte?

Mírně řečeno: s rozporuplnými. Často jsme si připadali jako při cestě na dovolenou do Chorvatska. Táhli jsme se tisíce kilometrů daleko a pak jezdili po dálnicích. První etapu se nám sice podařilo vyhrát, což bylo příjemné, ale pak úřadovala technika. Do toho začali pořadatelé rušit a zkracovat etapy, takže mě napadla myšlenka, zda má cenu tahat do Jižní Ameriky tuny materiálu, když se nakonec čtvrtina soutěže nekoná.

Po pěti letech se příští rok trasa závodu vrací do Peru. Berete to jako příjemné rozhodnutí?

Určitě! Jde jen o to, aby pořadatelé skutečně dodrželi všechny sliby, ať už jde o samotnou trať či organizaci. Potom bude ten týden v písku a dunách velice zajímavý a je více než pravděpodobné, že se v něm určí celkové pořadí těch nejlepších.

Mělo by být stejně příjemné pokračování závodu v Bolívii?

Tři etapy povedou kolem jezera Titicaca a po odpočinkovém dni v La Paz, mimochodem ve výšce 3600 metrů nejvýše položeném hlavním městě na světě, bude závod pokračovat na náhorních rovinách s extrémními povětrnostními podmínkami. Bude to sice jen zrychlený přejezd do Argentiny, ale upřímně řečeno - nadšený z této "trilogie" nejsem.

A jak se vám líbí závěrečné etapy na cestě do Cordoby?

To už je zajímavá trať s rozmanitým terénem a také druhé největší město Argentiny je tím správným místem pro udělování cen těm nejlepším. Navíc Cordoba je domovem jednoho z nejprestižnějších závodů světového šampionátu a motorismus je v srdcích diváků velice oblíbeným sportem.

Pokud jde o trasu těch 14 etap, tak jaký vidíte rozdíl mezi letošním ročníkem a tím příštím?

Obrovský! Letošní trasa byla bez nadsázky hrozná a ta příští vypadá doslova jako parádní. Nechvalme však den před večerem. Oficiální potvrzení cesty z Limy do Cordoby lze čekat až někdy v listopadu. Takže nechme se překvapit.

A s jakými záměry se do Jižní Ameriky vydáte?

Jako vždy: bojovat s Tatrou o co nejlepší výsledek. Všestrannou podporu máme, takže chceme dobře reprezentovat celý český motorismus.

autor: Jaroslav Pešta | před 1 hodinou

Související články