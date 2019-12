Kolomý chtěl po první jízdě ve Fordu vrátit licenci, teď si ho Prokop chválí

Při jedenáctém startu na Rallye Dakar čeká Martina Kolomého velká změna. Poprvé přesedlá z kamionu do osobního vozu,

46letý závodník se sice už může pyšnit oficiálním titulem "Legenda Dakaru", ale před premiérou slavné rallye v Saúdské Arábii si znovu připadl jako nováček. Vyměnit volant obří Tatry za hbitý Ford nebylo vůbec snadné.

Kolomý si po rozchodu s Buggyrou musel nejprve vyřešit svoji situaci. Nakonec zakotvil v týmu MP-Sports, kde bude dělat dvojku Martinu Prokopovi. "Byla to komplikovaná situace, ale jsme rád, že jsem našel místo právě u Martina," uvedl bruntálský jezdec, jenž po komplikovaném rozchodu s Buggxrou nemohl po jihoamerickém Dakaru skoro celý rok závodit.

Premiéra za volantem Fordu nebyla vůbec snadná. "Je to něco úplně jiného, to auto je neskutečně rychlé. Roky zkušeností v kamionu jsem mohl zapomenout. Po prvních dvaceti minutách jsem si myslel, že vrátit závodnickou licenci i řidičák," popsal Kolomý s úsměvem svůj debut ve speciálu Ford Raptor z dílen jihlavského týmu.

Velice rychle se ale s vozem v červených barvách sžil a po posledních ostrých testech v arabských dunách už sklidil pochvalu i od Prokopa. "Marťas nás bude jistit, ale samozřejmě musí předvést taky dobrej výkon. Je vidět, že s autem jede skvěle, rychle a v dunách je jako doma," pochválil svého týmového kolegu po simulaci soutěže v Abú Zabí.

Podobně, jako letos v Jižní Americe Tomáš Ouředníček, bude i po Novém roce v Saúdské Arábii Kolomého jízda do značné míry podřízena Prokopovi. V autě povoze víc náhradních dílů a navíc v případě potřeby bude muset obětovat i součástky přímo ze svého soutěžního vozu.

"Když mi bude muset dát svoji přední nápravu, tak to asi nebude beze slov a nějak to okomentuje. Ale domluva je stejné a její podstatou je takový kanibalismus," uvedla jednička týmu MP-Sports.

Sám Kolomý ale věří, že cíl uvidí za každé situace. "Jeli jsme už hodně ročníků a to auto jsme vždycky nějak dali dohromady. To co bude potřeba, dáme Marťasovi, a my si to nějak poskládáme," dodal populární pilot.

Poslední testy týmu MP-Sports před Rallye Dakar 2020: