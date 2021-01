Spadl už po 500 metrech a plival krev. Podmol dostal na Dakaru výchovnou facku

Dakarský nováček Libor Podmol hned při prvních testech poznal, jak tvrdý umí být saúdskoarabský písek. Skvělý freestyle motokrosař spadl už po 500 metrech pátečního tréninku před prologem Rallye Dakar.

O startu na Dakaru Podmol vždycky snil, ale takový začátek si nepředstavoval ani v těch v nejhorších snech. "Bál jsem se, že jsem to fatálně pohnojil. Naštěstí mi nic není, jen jsem se trochu uhodil do břicha a kousl do jazyku. Plival jsem krev. Navíc jsem se bouchl do hlavy, na navigaci byl otisk mého náhubku a trochu ji škrábl," popsal jezdec svůj karambol.

I když v Česku na písku pilně trénoval, ten arabský se ukázal jako velmi zrádný. Podmol se do něj zabořil a malér byl na světě. "Píchl jsem si řídítka do břicha a narazil helmou do navigace. Nakonec pád dopadl dobře, ale takový začátek shakedownu jsem si rozhodně nepředstavoval," dodal 36letý závodník, který spadl 50 kilometrů od bivaku.

Motorkáři jsou ale tvrdí chlapi. Pomlácený Podmol zaťal zuby, zvednul motorku a ještě hodinu pilně trénoval. "Musel jsem se víc seznámit s pískem. Zjistil jsem totiž, že neumím číst duny. Nepoznám pořádně, jestli se jedná o mírný nebo hodně strmý kopec. Tohle je důvod, který mě vytrestal po pěti stech metrech," prohlásil mistr světa ve freestyle motokrosu a vítěz X-Games.

Nepříjemná zkušenost donutí sympatického závodníka v prvních etapách Dakaru změnit strategii. "V hloubi duše jsem závodník a nechtěl jsem tuhle soutěž pojmout tak, že se jen svezu a zúčastním. Ale pád na tréninku mě utvrdil v tom, že musím být ze začátku opravdu hodně opatrný. A jet s rozumem. Asi to byla výchovná facka," dodal Podmol, který bude závodit pod hlavičkou vlastní stáje.