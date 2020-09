Podmol si debut v dálkové rallye užil, "mechanik" Engel v Řecku bojoval o vítězství

Další ročník Rallye Dakar startuje za čtyři měsíce a čeští účastníci pilují formu. Na Řecké rallye o sobě dali vědět čeští motocyklisté. Debutant Libor Podmol vyhrál etapu a Milan Engel obsadil celkové druhé místo.

Pro oba jezdce týmu Orion Moto Racing Group (MRG) to minulý týden byla první velká zkouška před saúdskoarabským dobrodružstvím. Podmol dokonce absolvoval vůbec první dálkovou soutěž.

V konkurenci téměř padesátky jezdců skončil šampion ve freestyle motokrosu na výborném třetím místě. V poslední etapě zajel osmý nejrychlejší čas. "Jsem nadšený. Zjistil jsem, že špička Evropy jede v tempu, které bych časem zvládl. U jezdců rallye jsem si vydobyl respekt," těšilo Podmola.

Tým Ervína Krajčoviče úspěšnou rallye podtrhl tím, že druhá příčka patřila dalšímu jejímu členovi - Milanu Engelovi. Třetí český účastník, Martin Cabela, do cíle kvůli zranění nedorazil.

"S výkonem jsem spokojený, samozřejmě by to mohlo být lepší, ale druhé místo je druhé místo," řekl zkušený Engel, jehož velmi mile překvapil výkon jeho stájového kolegy. "Liborovi to šlo a byl jsem za něj rád."

Řecká rallye trvala včetně prologu sedm dní. Výzvou horských etap byl náročný kamenitý terén, vedro a také neúprosný rytmus závodu. Startovalo se ráno a motocyklisté do bivaku dorazili často až kolem 15. hodiny.

Engel se do Řecka vydal bez svého stálého mechanika Pavla Bartůňka, proto se o svůj endurový stroj KTM, který byl lehčí než motocykl určený pro Rallye Dakar, musel starat sám.

"Každý den jsem muset přezouvat gumy, dále filtr, zkontrolovat celou motorku a hlavně se postarat o funkčnost navigačních přístrojů. No a pak jsem se mohl postarat sám o sebe a připravit se na další den," popsal úspěšný jezdec svůj řecký program.

Engelův "navigační žák" Podmol bral řeckou soutěž jako svůj první velký test před dakarskou premiérou.

"Věděl jsem, že navigace během jízdy mě baví, je to pro mě taková stolní hra pro velké kluky. Jen jsem si myslel, že budu mnohem pomalejší než třeba Milan, nejlepší český dakarský jezdec posledních let. Ale já nikdy nebyl v trénincích dobrý, nechtěl jsem v nich riskovat," potěšila 36letého jezdce jeho rychlost na řeckých kamenech.

"Rallye je specifická disciplína, jde při ní o techniku jízdy, ale rozhoduje hlavně soustředění a odhodlání si jít za svým cílem. Je tu spousta nástrah, ale celkem se mi atmosféra na rallye zalíbila," dodal Podmol, na kterého před Dakarem čekají další tréninky a soustředění s týmem MRG.

Jako další díl přípravy následuje už tento víkend Baja Poland. "Letos je těžké připravovat se na Dakar, kvůli pandemii se zrušilo mnoho podniků včetně Marocké rallye. Nejsou téměř žádné soutěže a běhají fámy, jestli se vůbec Dakar pojede. Do Polska se moc těším," dodal Engel.