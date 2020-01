Kubiena jako první Čech končí na Dakaru, zastavila ho prasklá ojnice

Tomáš Kubiena je prvním českým jezdcem, pro kterého předčasně skončila Rallye Dakar. Třiačtyřicetiletého závodníka, který startoval v kategorii čtyřkolek, zastavila podle informací oficiálního webu soutěže porucha motoru ve 3. etapě.

Kubiena tak po technických problémech nedokončí ani čtvrtý Dakar, na kterém startuje. Zástupci týmu Orion - Moto Racing Group se ale snaží o to, aby mohl pokračovat v soutěži mimo celkové pořadí.

"Motor je KO. Tomášovi praskla ojnice. Momentálně sháníme nový motor a pokud se nám to podaří, tak využijeme žolíka a pokusil by se Dakar dojet. Jel by ale mimo pořadí," řekl manažer týmu Ervín Krajčovič ČTK.

Kubiena přitom letošní ročník slavné rallye začal velmi dobře. V první etapě zajel třetí čas, ale po penalizaci za překročení maximální povolené rychlosti klesl na 6. místo. V pondělí měl děčínský rodák se čtyřkolkou Yamaha problémy a do cíle dojel s téměř pětihodinovou ztrátou.