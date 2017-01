Kolomý ještě neví, zda bude na Dakaru pokračovat. S technikou zápasili i Loprais s Macíkem

před 1 hodinou

Čtvrtá etapa Rallye Dakar plná vysokých kopců a písečných dun přinesla českým jezdců v kamionech smůlu. Největší problémy trápí Tatru vítěze úvodní části soutěže Martina Kolomého.

Tupiza - Příjezd pelotonu Rallye Dakar do Bolívie přinesl českým pilotům kamionů velké problémy. I přes ztráty, které nabrali ve čtvrté etapě, však jezdci neztrácejí chuť bojovat až do konce náročné soutěže.

Martin Kolomý startoval do dalšího vysokohorského dobrodružství zkombinovaného s písečnými dunami z pozice druhého nejlepšího závodníka třídy kamionů, aby se v cíli rázem propadl na 13. pozici.

Opravy komplikuje nadmořská výška

Přitom v úvodu etapa se dostal před Kamaz a byl ve vedení. "Duny byly nádherný. Celou tu dobu jsme se honili s Nikolajevem. Chvilku jsme vedli my, chvilku on. Bylo to těžký, ale hezký. Po čtyřech hodinách jsme si oddychli, protože jsme věděli, že už to bude jen klesat," uvedl bruntálský jezdec.

Pak přišlo malé zaváhání při hledání kontrolního bodu, jenže skutečné problémy přinesla až technika. "Snažili jsme se závadu opravit, což se nám nedařilo. výška tomu dává zabrat. Teď na tom pracují kluci a uvidíme, jestli budeme pokračovat,“ dodal Kolomý

"Ještě před chvílí to vypadalo, že jsme skončili. Nechceme to ale vzdát a budeme dělat vše proto, aby mohl Martin ráno pokračovat dál,“ uvedl v bivaku technický ředitel Buggyry Robin Dolejš.

Problémové díly? Pumpa a vrtule

Trable se nevyhnuly ani jeho druhému jezdci roudnické stáje, Aleši Lopraisovi. Toho stejná závada jako o den dříve.

"Prvních pět kilometrů vypadalo dobře. Na šestém přišel stejný problém jako v předešlé etapě, tedy servo pumpa. Výměnou jsme ztratili asi dvacet minut. Samozřejmě nás předjel, kdo mohl, a museli jsme zahájit stíhací jízdu, kterou jsme to dotáhli na deváté místo," popsal své dojmy Loprais, jenž se i přes výměnu poškozeného dílu stal nejlepším Čechem v hodnocení kamionů.

Boj s technikou sváděl ve čtvrtek i Martin Macík mladší. Také on musel stát brzy po startu, důvodem byla porucha chladiče. "Prasklá vrtule a díra v chladiči nám trochu zavařily,“ přiznal mechanik Michal Mrkva. "Servisovali jsme přes dvě hodiny a pak vystřelili na stíhací jízdu. Byl to takový mix říčních koryt a hor. Do toho parádní duny,“ netají se Mrkva nadšením z vytyčené trasy.

Stíhající jízda vynesla etapové 25. místo, v celkovém pořadí je Martin Macík devatenáctý.

