Klymčiw je po vážné nehodě fit a na Dakaru chce opět závodit

před 50 minutami

Motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw se příští týden potřetí v kariéře postaví na start Rallye Dakar. Klymčiw sedm měsíců marodil, ale poté začal tvrdě trénovat a na rallye je prý dobře připravený. "Samozřejmě, že chci závodit s nejlepšími. Kdybych nechtěl, tak tam ani nejedu," řekl Klymčiw.

Praha - Motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw se příští týden potřetí v kariéře postaví na start Rallye Dakar a bude se snažit navázat na vydařený rok 2015, kdy skončil dvacátý. Před rokem jeho snažení zastavil pád a vážné zranění, které ohrozily i jeho další účast v slavném závodě. Klymčiw sedm měsíců marodil, ale poté začal tvrdě trénovat a na rallye je prý dobře připravený.

"Samozřejmě, že chci závodit s nejlepšími. Kdybych nechtěl, tak tam ani nejedu," řekl Klymčiw ČTK.

Předtím, než se rozhodl na Dakaru opět startovat, absolvoval i kontrolní závody. "Když mě v Maroku potkali soupeři, tak koukali, co tam dělám. Mysleli si, že se vrátím tak za dva roky," řekl jezdec, jenž si při lednovém pádu ve vysoké rychlosti poranil pánev, měl vykloubenou kyčel a problémy se slezinou i hrudníkem. "Pojedu to, na co se budu cítit. Bezpečně, ale na maximum," podotkl

Přiznal ale, že jej vážná nehoda poznamenala. "Myslím ale, že v dobrém slova smyslu. Od toho pádu pracuje tělo na motorce úplně jinak. Jako by mě lépe poslouchalo. Dříve jsem těžko hledal takové porozumění mezi hlavou a tělem a teď, co řekne hlava, tělo udělá na 110 procent. Možná ze strachu z nějakého pádu," pousmál se Klymčiw.

Pardubický rodák si pro 39. ročník soutěže nedává cíle v podobě umístění, ale odstupu od vítěze. "Chci jet co nejblíže prvnímu. Nechci se teď bavit o pořadí, ale důležitý je časový rozestup. Můžete být dvacátý a na prvního ztratit půl hodiny nebo třicátý a bude vám chybět šest hodin. Mé přání je být v cíli do dvou hodin za prvním pilotem," řekl Klymčiw.

Věří, že mu pomůže náročná trať a množství horských etap. "Na to se těším. Vyrovnají se tam výkonnostní rozdíly mezi motorkami, tam už není důležité, zda máte o tři čtyři koníky víc. Bude tam technický horský terén, což mi taky vyhovuje," uvedl Klymčiw, jenž usedne stejně jako před rokem na motocykl Husqvarna.

Novinkou pro něj bude, že na Dakaru nebude sám, v jeho týmu pojede i Petr Vlček, Čech žijící v USA. "Seznámili jsme se před lety přes kamaráda, se kterým jsme jezdili po Americe. Nechávali jsme u něj motorky a stalo se z toho velké přátelství. Ročně spolu odjedeme dva tři závody a nějaké tréninky. Je to skvělý parťák do nepohody," řekl Klymčiw o novém týmovém kolegovi.

autor: ČTK | před 50 minutami

Související články