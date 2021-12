"Karliku, jedeme za tebe." Navigátor Kalina pojede v replice Lopraisovy Tatry

Přímo v dějišti nadcházejícího ročníku Rallye Dakar zaskočila zpráva o úmrtí Karla Lopraise jeho dlouholetého navigátora a kamaráda Josefa Kalinu.

Zatímco Loprais ukončil kariéru v legendární soutěži v roce 2006, Kalina závodí dosud.

O víkendu se v saúdskoarabské Džiddě dokonce vydá na start rallye jako člen posádky Slováka Radovana Kazarky, který pojede v soutěži pravidelnosti Dakar Classic s kamionem Tatra 815, se kterým úspěšně závodil Loprais.

"Umřel mi můj nevlastní bratr, to je samo o sobě tragédie. Kamarád, se kterým jsi pětadvacet let závodil, dosáhl jsi s ním nějakých úspěchů," řekl dojatý Kalina v nahrávce týmu Buggyra Racing. "Nikdy jsem s ním neměl žádný konflikt. Byl to skvělý, nekonfliktní, čestný člověk. Mnohdy laskavý," doplnil dvaasedmdesátiletý matador.

Kalina je pouze o několik měsíců mladší než Loprais, poprvé se spolu vydali na Dakar v roce 1991 a společně vybojovali tři z šesti Lopraisových triumfů.

"Teď jsem tady v situaci, kdy vlastně sedím v autě, ve kterém jsme dosáhli největších úspěchů. To nesu trošku těžce. Na druhou stranu to má pozitivní moment v tom, že sedím v replice auta, ve kterém bych hrozně rád seděl s ním, ale už nám to holt osud nedopřál," litoval Kalina. "Karliku, jedeme za tebe," dodal s pohledem k nebi.

Loprais zemřel po krátké nemoci v noci na čtvrtek.