Debut v 65 letech. Dakarský veterán Macháček závodil v autě NASCAR

Ve sněmovně vznikne pracovní skupina, která by měla bránit paralýze dolní komory obstrukcemi, řekla Deníku N předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Řídit by ji měl místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Skupina by se měla zabývat i potenciálními změnami jednacího řádu. Činnost komory v posledních měsících opoziční obstrukce několikrát zcela zablokovaly.

Sněmovnu letos zbrzdily obstrukce například v únoru, kdy opoziční SPD blokovala přijetí novely pandemického zákona. Hnutí bojovalo v posledních týdnech i proti snížení plateb za státní pojištěnce, stejně tak mu vadí i možné zavedení korespondenční volby. Opozice brzdila i odklad účinnosti klíčových částí nového stavebního zákona či projednávání novely zákona o střetu zájmů. Výjimkou nejsou dlouhé pauzy pro porady klubů či několikahodinové přednášení návrhů ohledně programu jednání.