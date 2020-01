Macík se na Dakaru drží suverénních Rusů a Bělorusů. Alonso se proměnil v mechanika

Rallye Dakar v pondělí pokračovala druhou etapou z Al Wajhu do Neomu. Účastníci absolvovali 393 kilometrů, z toho 367 v rámci rychlostní zkoušky. V dobrém na ně nebude vzpomínat dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso, který u Toyotě téměř urazil kolo.

Martin Macík mladší skončil čtvrtý v etapě číslo dvě letošního Dakaru, v níž dostali jezdci itinerář pouhých 15 minut před startem rychlostní zkoušky (motorkáři o deset minut dříve). Český pilot v Ivecu se jako jediný dokázal vypořádat s přesilou vozů Kamaz a MAZ, které jinak opanovaly výsledkovou listinu.

"Jede se nám výborně. Měli jsme jen jeden navigační výlet navíc, když jsme se vraceli pro bod, o kterém jsme si původně mysleli, že ho máme. Dneska se dost prášilo, za jednou z bugin jsme vjeli do díry a šli jsme do vzduchu. Byla to levá, pravá, horní, dolní, ale dopadli jsme dobře, auto to vydrželo a jelo se dál. Ke konci jsme ještě udělali nejrychlejší výměnu pneumatiky, jakou v závodě pamatujeme," liboval si Macík.

Aleš Loprais s Pragou byl klasifikován sedmý, Martin Šoltys v Tatře (na videu) čtrnáctý. Oba dva se udrželi v celkové top 10.

"Dost jsme ztratili navigací. Dva zásadní waypointy jsme v obou případech hledali skoro deset minut. Třikrát jsme museli zastavit, protože se auto přepínalo do nouzového režimu. Museli jsme restartovat systém, ale tam jsme nechali jen nějaké tři minuty," vysvětlil Loprais hlavní příčinu pětadvacetiminutového odstupu od lídra dne.

Tím byl v pondělí Sjarhej Vjazovič v běloruském MAZu s motorem Gyrtech od roudnické Buggyry. Ten také v celkovém pořadí přeskočil trio ruských pilotů Kamazu. Za nimi se drží na páté příčce Macík. Za lídrem zaostává 14 minut.

Martin Prokop obsadil po třech defektech a problémech s navigací 15. místo, což znamenalo mírný pokles v průběžném pořadí na 13. příčku. Od lídra rallye ho nyní dělí půl hodiny. Dvacátý byl klasifikován Miroslav Zapletal.

Martin Prokop po druhé etapě:

O vedení přišel Litevec Vaidotas Žala s Mini, jehož v čele výsledkové listině vystřídal další pilot této značky, Oriol Terranova z Argentiny. Před svým týmovým kolegou Carlosem Sainzem seniorem má Argentinec náskok 4:43 minuty. Etapové vavříny ovšem patří Ginielu de Villiersovi z Jižní Afriky v Toyotě.

Dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso v další Toyotě se po slibném začátku po 160 km měřeného úseku zastavil kvůli nárazu auta do kamenu. Oprava poškozeného levého předního kola a jeho zavěšením ovšem stála Španěla dvě a půl hodiny.

Populární pilot nedokázal vůz opravit ani s pomocí navigátora Marca Comy a musel počkat na pomoc od posádky týmového kamionu. To v celkovém součtu znamenalo ztrátu dvě a půl hodiny a propad v pořadí na 48. místo těsně před Tomáše Ouředníčka. Boris Vaculík je celkově třicátý.

Z českých motocyklistů si v druhé etapě vedl nejlépe Milan Engel, který si 24. místem polepšil na celkovou 24. pozici. Těsně za top 30 se stále drží Martin Michek a Jan Brabec.

"Dneska jsem to objel na jedné noze. Trať byla samá skála. Netlačím na sebe, výsledek po předešlých zdravotních nepříjemnostech neřeším. I proto se mi jede dobře," připomněl Brabec své loňské zranění. Cíle v Neomu už dosáhl i Roman Krejčí, Petr Vlček a Jan Veselý.

Také v jedné stopě se měnil lídr. Obhájce prvenství Toby Price skončil v pondělí až patnáctý. Nevystřídal ho držitel nejlepšího času dne Ross Branch z Botswany, nýbrž jiný jezdec na KTM - Brit Sam Sunderland.

Smůla postihla čtyřkolkáře Tomáše Kubienu, který jen pár kilometrů po startu musel opravovat svůj stroj Ibos. To znamenalo v cíle ztrátu téměř čtyři a půl hodiny. Jeho krajan Zdeněk Tůma si jako osmý v denním hodnocení proti první etapě polepšil.

"Ze začátku jsem měl problém s odvzdušněním nádrže, který se mi sice podařil vyřešit, ale bohužel jsem nabral ztrátu. Nebylo pak lehké předjet všechny zpátky, musel jsem se prodírat obrovským prachem. Kousek před cílem jsem se čtyřkolkou spadl na bok, když jsem zajel do feš fešového kopce. Trochu se pochroumala maska, jinak se naštěstí nic nestalo," uvedl jezdec týmu Barth Racing.

Po martyriu v první etapě se Josef Macháček v kategorii SSV vrátil do hry 29. místem v etapě číslo dvě.