Šestadvacetiletý Jihoafričan Henk Lategan měl v 5. dakarské etapě těžkou nehodu. Se svou Toyotou Hilux narazil na dvacátém kilometru do příkopu, který auto katapultoval do vzduchu. Lategana museli odvézt do nemocnice s podezřením na zlomenou klíční kost.

"Najeli jsme do toho nebezpečně rychle. Nemohli jsme najít stopu. Byli jsme příliš vlevo a bylo to dost hluboké. Není to dobré," popisoval havárii na místě nehody navigátor Brett Cummings. Lategan jel svoji první dakarskou rallye a vedl si výborně. Do osudné etapy startoval v kategorii automobilů ze 3. místa.