Kolomý bez kamionu i návrat Macháčka. Na první Dakar v Arábii se chystá 31 Čechů

Přátelé mám za sebou Rally du Maroc a El Chott, který jsem nedokončil... za oba závody jsem najel necelých 5tis. km... nebylo to vůbec jednoduché ale jsem rád, že jsem to absolvoval a že jsem měl tu možnost ještě před Dakarem jet na novém stroji... nyní mohu porovnávat nový model se starým. Teď mě čeká další fáze přípravy. Dakar je za rohem a ještě to nějakou práci dá. Díky @moto_racing_group a všem sponzorům