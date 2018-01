Klymčiw je na Dakaru v bezvědomí, Prokop šel přes střechu. Macík dojel čtvrtý, Loprais hodně ztratil

Spanish champ Nani Roma suffered a nasty crash on day 3. Fortunately, he was able to complete the stage and was quickly attended by the staff of the #Dakar2018. El campeón español Nani Roma sufrió un choque muy serio en el día 3 del #DakarPeru2018. Afortunadamente, pudo completar la etapa y fue rápidamente atendido por el personal del # Dakar2018.