Buggyra má jasno. Na Dakar vyšle dvě Tatry a veterána Macháčka

Buggyra nasadí na blížícím se 44. ročníku Rallye Dakar tři vozy. Tatry budou pilotovat Chilan Ignacio Casale a Francouz Téo Calvet, do buginy usedne doyen a loňský vítěz své kategorie Josef Macháček.

V týmu tak zůstávají dva zkušení piloti, kteří už vědí, jaké to je, svoji kategorii vyhrát, které doplní jeden úplný nováček.

Do kamionu usedne Casale, jenž slavnou soutěž dvakrát vyhrál v sedle čtyřkolky. Druhou Tatru bude řídit nováček, teprve dvacetiletý Calvet s již bohatými zkušenostmi ze závodů na okruzích. V buggy kategorie T3 bude loňský triumf obhajovat Macháček, jinak mnohonásobný šampion Dakaru se čtyřkolkou.

"V kategorii kamionů bylo hned jasné, že pokračujeme s Ignaciem Casalem. Je to velký profík a to, co předváděl na testování s novou evolucí vozu, byl úžasný posun a motivace pro všechny. Stejně tak bylo jasné, že volné místo po Martinu Šoltysovi obsadíme některým z nováčků z Buggyra Academy. Téo si jej vybojoval svými výkony nejen během testování, ale i v rámci truckových závodů na okruzích," vysvětlil šéf týmu Martin Koloc.

"O dalším obsazení nebylo potřeba diskutovat ani na vteřinu. Tím je obhajoba loňského vítězství Josefa Macháčka. Přestože jsme na vozech udělali další posun ve vývoji s ohledem na konkurenci, ať už to je Red Bull, nebo PH Sport, je už teď jasné, že to bude boj," dodal boss Buggyry.

Casale věří, že se v náročné kamionové konkurenci dokáže po lednovém debutu na devátém místě posunout výsledkovou listinou kupředu. "Tatra je kamion, který věřím, že má šanci uspět. Máme toho letos natrénováno opravdu dost, ať už s týmem v Dubaji, tak i s Alvarem (navigátor Leon Alvaro) v Chile, kde se nám podařilo dokonce vyhrát závod v buginové kategorii T3," uvedl 34letý rodák ze Santiaga de Chile.

O 14 let mladší Calvet na na svůj premiérový dakarský start těší. "Máme natestováno opravdu hodně, ať už v Evropě, či i v Dubaji, kam právě odlétám na poslední přípravu a také svoji vůbec první rallye (smích). V letošním roce, zdá se, zatím všechno vychází na jedničku," řekl mladý Francouz.

"Že pojedeme ve dvojici s Téo Calvetem, je super. Potkali jsme se vlastně nedávno v Kopřivnici na společné akci a bylo vidět, že má závodění v krvi," řekl o svém novém parťákovi Casale.

Doyena Macháčka, který na Dakaru debutoval už v roce 1999, stále neopouští chuť pouštět se do velkého dobrodružství. "Kdybych necítil, že na to máme, tak bych nejel. Po návratu jsem poslouchal, jak by bylo dobré skončit na vrcholu, to bych ale nebyl já. Závodit budu, dokud mi budou síly stačit, a jsem rád, že mě v tom Buggyra takhle podporuje," uvedl 64letý jezdec.