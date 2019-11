Vaculík se po roční pauze vrací na Dakar. Saúdskou Arábii vidí jako velkou výzvu

Boris Vaculík se po roční pauze vrací na Rallye Dakar. V Saúdské Arábii by na rozdíl od premiéry na jihu Ameriky, již mu pokazila havárie, chtěl vidět cílovou rampu.

"První start v roce 2018 pro nás skončil nehodou, která mě ještě dlouho budila," řekl Vaculík. "Teď trochu nevíme, do čeho jdeme. Saúdská Arábie je pro nás nová. Chceme dojet do cíle a věříme, že když se nám to povede, špatné do nebude," uvedl bývalý autokrosový jezdec.

Vaculík se na start postaví opět s vozem Ford F150 a navigátorem Martinem Plechatým. "Na voze jsme intenzivně pracovali a pracujeme i nadále. Oproti loňsku jsme udělali určité změny, pokoušeli jsme se dostat blíže k limitu," řekl Vaculík, jehož speciál má například nový motor, pérování a je lehčí.

Velkou zkouškou byla říjnová Marocká rallye, v níž česká posádka obsadila 23. místo. Výsledek ovlivnila porucha hydrauliky ve druhé etapě, která znamenala velkou penalizaci za neprojetí kontrolních bodů.

"Byl to náročný test před Dakarem, který prověřil techniku, několik nových členů týmu a samozřejmě i naší posádku. S Martinem jsme startovali na velkém závodě po roce a půl, takže jsme rádi, že jsme závod absolvovali a drobné technické potíže nám ukázaly, na co se v přípravě na Dakar zaměřit." uvedl Vaculík.

Dakarská rallye se pojede poprvé v Saúdské Arábii, takže účastníky čeká nová trať. "Doufám, že nám to bude vyhovovat. Očekáváme, že pořadatel se bude snažit udělat nám to co nejtěžší. Přesná trasa závodu byla odtajněna teprve před týdnem, a tak nyní čerpáme všechny dostupné informace, abychom si udělali obrázek o tom, co nás čeká," dodal Vaculík.

Cestou na úterní setkání s novináři se Vaculík s Plechatým zastavili v Dětském domově v Horním Krnsku u Mladé Boleslavi, kde měly děti možnost prohlédnout si dakarský speciál.

"Startem na Dakaru si plníme naše sny, a protože víme, že některé děti mají start svého života obtížnější, předali jsme dnes finanční dar organizaci Dobré víly dětem z.s., která pravidelnými návštěvami v dětských domovech pomáhá dětem v jejich osobním rozvoji."