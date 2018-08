Blog Josefa Kaliny: Bájemi opředený rozhovor při kodrcání třicítkou přes hory

před 37 minutami

Buggyra prodloužila spolupráci s Tatrou při účasti na Rallye Dakar o další dva roky. U této příležitosti se legendární navigátor Josef Kalina ohlíží za dosavadní spoluprací roudnického týmu a kopřivnické značky.

Blog - Superparta dakarského projektu Bonver se rozpadla stejně rychle, jak vznikla. Možná ještě rychleji. Kohoutů na jednom smetišti bylo prostě příliš. Ze hry na přetahovanou vypadnul Mára Spáčil a Kolomajz se definitivně udělal pro sebe, přičemž už cítil za zadkem podporu v podobě spokojeně vrnícího černého pardála. A to vrnění bylo ještě spokojenější, když došlo k dohodě s kouzelným strýčkem Radkem Smolkou, a tudíž s fabrikou Tatra.

Zatím to ještě nefungovalo na plné pecky, a tak se musel soukromník Kolomajz přitulit ke KM Racingu kvůli doprovodnému zajištění, které v té době ještě neměl. Zase ten LIAZ!

Kocour Macík to udělal ze staré známosti a autor téhle pohádky se při té příležitosti sčuchnul s bratry Kiliany tvořícími nadějnou posádku Martina Kolomého.

Výprava v roce 2014 byla taková skromná ovšem s pozoruhodnými inovacemi, ve kterých byl pardál Buggyra už pevně zakousnut. Po krachu motoru Deutz ve Valtrově liazce byl vmontován roudnický motor Gyrtech a Martin Kolomý dokonce vyrazil s fungl novou Tatrou Fat Boy. Tenhle tlouštík už byl zkompletován v roudnické dílně a i když s jeho konstrukcí byla spousta trápení, stal se základem současné řady závoďáků Tatra Phoenix týmu Buggyra. Mimochodem, pořád ještě jezdí a jezdí dobře.

Od železa teď uděláme mírnou odbočku k lidem. Na Kolomajzovu sólovou jízdu se přijel podívat i šéf Buggyry Martin Koloc. A protože se trochu nudil vyrazil s naším doprovodným kamionem v noci přes hory u Tucumanu, aby zachránil posádku Valtr, Kalina, First, kterým to zdechlo na nejméně vhodném místě (viz rozšířené vydání knihy Dlouhá křivolaká cesta od nějakého Kaliny).

Zpátky 200 km přes hory se závoďákem na laně a při průměru 30 km/hod jsme si s Kolkem nezávazně povídali o všech možných perspektivách maratonského závodění a taky o tom KDO, s ČÍM a JAK. I tyhle hovory jsou většinou pohádkové, ale trocha reality je v nich vždycky obsažena. Možná i takhle se Tatra Buggyra Team začal klubat z vajec.

Příště si povíme o zmatcích v početných týmech se značkou Tatra.